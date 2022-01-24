Манфред Тьерри Мюглер родился в Страсбурге в 1948 году. Он с детства любил рисовать и самостоятельно шил себе одежду из того, что находил на блошиных рынках. С девяти лет Мюглер занимался балетом и даже какое-то время танцевал в профессиональной балетной труппе.

В 20 лет молодой человек переехал в Париж, где в итоге стал дизайнером-фрилансером. Он работал для разных модных домов в Париже, Лондоне и Милане. Свой первый бренд под названием Café de Paris Мюглер создал в 1973 году. Бренд Thierry Mugler появился годом позже.

Визитной карточкой Мюглера стали театрализованные наряды, которые подчеркивали и гипертрофировали формы женского тела. «Танец многому научил меня в отношении осанки, организации одежды, важности плеч, положения головы, игры и ритма ног», — говорил дизайнер.

Мюглер сам ставил свои модные показы, и по зрелищности они были похожи на театральные представления. В 1984 году он стал первым модельером, который провел открытый показ, на который продавались билеты. На нем присутствовали около шести тысяч человек.

Наряды Мюглера на подиуме представляли самые известные модели того времени: Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста. Его одежду носили и знаменитости. Известным поклонником Мюглера был Дэвид Боуи. Дизайнер даже создал для музыканта костюм на его свадьбу с моделью Иман.

В 1992 году Мюглер отвечал за визуальную часть в съемках клипа на песню Джорджа Майкла «Too Funky». Позднее дизайнер жаловался, что Майкл вырезал из клипа все сцены с участием геев и трансгендерных людей, что, по мнению Мюглера, было «позором», так как деньги от показа клипа были направлены организациям по борьбе со СПИДом.

Мюглер не скрывал свою гомосексуальность и черпал вдохновение в ЛГБТ-сообществе. В его шоу участвовали трансгендерные модели, а в 1992 году его показ в Лос-Анджелесе открыл известный дрэг-артист Lypsinka.

В начале 1990-х Мюглер выпустил свой первый парфюм Angel, ставший невероятно популярным. Аромат был создан в сотрудничестве с косметической фирмой Clarins, которая в 1997 году выкупила у Мюглера его модный дом. Пятью годами позже Clarins закрыл линию готовой одежды Thierry Mugler из-за убытков, оставив только производство парфюма.

Сам Мюглер к тому времени объявил об уходе из моды. Следующие восемь лет он практически не показывался на публике. В 2010 году The New York Times рассказал, что Мюглер изменил свое тело с помощью «экстремальной диеты, упражнений и, по-видимому, пластической хирургии». Фотографироваться герой текста отказался, предоставив фото из своего архива.

Clarins позднее возобновил выпуск одежды под брендом Thierry Mugler (был переименован в Mugler), но основатель бренда уже не имел к этому отношения. Он занимался дизайном интерьеров, создавал костюмы для цирковой компании Cirque du Soleil и работал креативным консультантом певицы Бейонсе во время ее мирового тура «I Am…» в 2009 году.

Про Мюглера снова заговорили в 2019 году, когда в Канаде была представлена первая ретроспективная выставка Thierry Mugler, телеведущая Ким Кардашьян надела созданное им «мокрое» платье на бал Met Gala, а певица Карди Би сменила несколько его архивных нарядов во время церемонии вручения «Грэмми». Однако возвращения Мюглера в моду так и не произошло.

После смерти дизайнера его агент Жан-Батист Ружо заявил, что на этой неделе Мюглер готовился объявить о нескольких новых проектах.