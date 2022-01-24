Умер модельер Тьерри Мюглер

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Французский модельер Тьерри Мюглер умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщается в его официальном аккаунте в инстаграме.

Агент Мюглера заявил AFP, что модельер скончался от «естественных причин».

Britta Pedersen / AFP / Scanpix / LETA

Мюглер начал карьеру в моде в 1970-х годах. Он основал одноименный бренд, который получил известность, в частности, за счет женских костюмов с корсетами, широкими плечами и узкой талией. В начале 1990-х Мюглер выпустил первый парфюм «Angel», ставший популярным.

В 1997 году Мюглер продал права на свое имя косметическому бренду Clarins, в сотрудничестве с которым был выпущен «Angel». В 2002 году дизайнер объявил об уходе из моды. После этого он создавал костюмы для цирковой компании Cirque du Soleil и певицы Бейонсе.

Мюглер сотрудничал и с другими знаменитостями. В 1992 году он одел Дэвида Боуи на его свадьбу с моделью Иман и придумал костюмы для клипа на песню Джорджа Майкла «Too Funky». Также он создал знаменитое «мокрое» платье Ким Кардашьян для бала Met Gala в 2019 году.

Мюглер был открытым геем и черпал вдохновение в ЛГБТ-сообществе. В 1992 году его модный показ в Лос-Анджелесе открыл известный дрэг-артист Lypsinka.