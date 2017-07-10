У большинства магазинов есть программы лояльности, но ими мало кто пользуется. Почему так?

В таких случаях покупатели часто просят найти их скидочную карту в системе. Это небыстро, что раздражает других клиентов, и не всегда работает: иногда, если карту выдали в одном городе, ее невозможно найти в базе данных другого по номеру телефона или фамилии — притом что сеть одна и та же. Бывает и такое, что вместо добавления клиента в электронную базу данных магазина его записывают в обычную тетрадку, где перечислены все покупатели, получившие скидочную карту. Идентификация клиента только по номеру и имени не решает проблему: она небезопасна, ведь кто угодно может представиться Иваном Ивановым в магазине и потратить накопленные баллы.