Tool, СБПЧ, Little Big, A$AP Rocky, Cigarettes After Sex — и новый русский шансон «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске: важный камбэк Tool, A$AP Rocky в платочке, танцы от СБПЧ и Little Big, а также новый русский шансон от лидера «Пасош» и его девушки. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
СБПЧ «Танец „Желание“»
По иронии судьбы девятый альбом СБПЧ «Наверное, точно» вышел ровно в день 25-летия одноименного дебютного альбома Oasis (говорят, это просто совпадение). Никакого брит-попа на нем, разумеется, нет — только беззаботные танцы под упругий развесистый электро-фанк, которыми команда Кирилла Иванова и Жени Борзых овладела в совершенстве и преуспела лучше всех остальных. Интересно, что альбом записывался группой спонтанно во время зимних каникул в норвежском Киркенесе. Нордический настрой местами проявляется, но общий градус на пластинке отнюдь не минусовой.
Слушать альбом «Наверное, точно» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Tool «Invincible»
Пятый альбом Tool — притча во языцех и легендарный музыкальный долгострой сродни «Китайской демократии» Guns NʼRoses, выхода которой фанатам пришлось ждать 15 лет. Группа Мейнарда Джеймса Кинана томила своих поклонников чуть меньше — всего 13 лет — но шорох навела большой. Возращение прог-металлистов случилось мощным и безупречным, каждый трек на «Fear Inoculum», за исключением инструментальных вставок, длится более 10 минут, размеренно и основательно завоевывая пространство и вгрызаясь в подкорку слушателю. Правда, по-прежнему кажется, что для стремительного 2019-го такая музыка несколько избыточна, но миллионы онлайн-прослушиваний Tool, наконец-то повсеместно появившихся в стриминговых сервисах, говорят об обратном.
Слушать альбом «Fear Inoculum» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Лана Дель Рей «Doin' Time»
На своей шестой студийной пластинке «Norman Fucking Rockwell!» Лана Дель Рей выдает все ту же фирменную негу и меланхолию, слушать которую в больших объемах, впрочем, утомительно и скучно. Лучшим номером здесь так и остался уже известный монументальный сингл «Venice Bitch». Еще из примечательного — кавер на культовую американскую группу 1990-х Sublime и композицию «Doin' Time», которая в свою очередь стала вольной интерпретацией классического стандарта «Summertime» Джорджа Гершвина. В странноватом клипе на песню Лана предстает в роли Гулливера.
Слушать альбом «Norman Fucking Rockwell!» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
A$AP Rocky «Babushka Boi»
Упоминание слова «бабушка» в западной культуре для носителей русского языка отдает очевидной комичностью и диссонансом. В 1980-е британская певица Кейт Буш назвала так свою лирическую героиню, которая выплясывала с контрабасом и превращалась в суперженщину из комиксов. А в 2019-м американский рэпер A$AP Rocky, недавно счастливо избежавший тюремного заключения в Швеции, назвал самого себя «бабушка-боем» (то есть буквально «парнем в русском платке»). Как выясняется из одноименного безумного клипа, это безжалостный гангстер, грабящий банки и расправляющийся со свиньями в полицейской форме. Постмодернистский эффект дополнительно усиливается от трейлера, в котором A$AP Rocky выделывает па под трэп-версию «Мурки», созданную российскими битмейкерами.
Bombay Bicycle Club «Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)»
Инди-квартет средней руки из Лондона вернулся после пятилетнего молчания со своей лучшей песней, в которой тягучий грув соседствует с развязными гитарами, заставляя — прямо по тексту — «неуклюжие сердца биться быстрее и быстрее». Трек, который хочется крутить на репите.
Little Big «Arriba»
Простецкий техно-шансон, который вряд ли прибавит чего-то ощутимого к статусу Little Big — помимо значительного факта, что это совместный номер с хорошей британской поп-группой Clean Bandit.
Cigarettes After Sex «Heavenly»
В каждом поколении должна быть своя великая дрим-поп-группа (вспомним Cocteau Twins, Mazzy Star или Beach House), скрашивающая томные мечтания романтически настроенных слушателей. И Cigarettes After Sex на роль новейших классиков жанра подходят идеально. Это первый сингл с их грядущего второго альбома «Cry», который непременно станет хитом.
Whitney «Valleys (My Love)»
Красивый жест для чиновника и незаурядное достижение для начинающей инди-группы — в честь выхода альбома «Forever Turned Around» мэр Чикаго Лори Лайтфут объявила 30 августа в городе официальным днем Whitney. Почести оправданы и заслужены — музыка Whitney сделана в лучших традициях американского фолка и соула 1970-х — в нем мир все еще идеален, полон любви, а вокруг царит вечное лето.
Слушать альбом «Forever Turned Around» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Дима Мидборн «Пешком»
Дебютный сингл бас-гитариста групп On-The-Go и «Интурист» — стильный, лаконичный и интригующий. Ночная прогулка слегка помятого, но невозмутимого москвича средних лет в клипе, снятом задом наперед.
Анна Зосимова и Петар Мартич «Целого мира мало»
Рэп-исполнительница, ранее выступавшая под псевдонимом «На лицо», и ее бойфренд, по совместительству лидер модной панк-группы «Пасош» то ли в шутку, то ли всерьез исследуют русский шансон. Получается ровно по канонам жанра, но без излишней пошлости. До конца года обещают записать целый альбом.