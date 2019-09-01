A$AP Rocky «Babushka Boi»

Упоминание слова «бабушка» в западной культуре для носителей русского языка отдает очевидной комичностью и диссонансом. В 1980-е британская певица Кейт Буш назвала так свою лирическую героиню, которая выплясывала с контрабасом и превращалась в суперженщину из комиксов. А в 2019-м американский рэпер A$AP Rocky, недавно счастливо избежавший тюремного заключения в Швеции, назвал самого себя «бабушка-боем» (то есть буквально «парнем в русском платке»). Как выясняется из одноименного безумного клипа, это безжалостный гангстер, грабящий банки и расправляющийся со свиньями в полицейской форме. Постмодернистский эффект дополнительно усиливается от трейлера, в котором A$AP Rocky выделывает па под трэп-версию «Мурки», созданную российскими битмейкерами.