Рэпера A$AP Rocky приговорили к условному сроку за драку в Швеции

Рэпер A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) приговорен условно за участие в драке в центре Стокгольма, сообщает BBC News.

Вместе с музыкантом условные сроки получили два члена его команды, также участвовавшие в драке и признанные виновными.

Окружной суд Стокгольма также обязал рэпера выплатить потерпевшей стороне компенсацию в размере 12,5 тысячи крон (около 1,3 тысячи долларов).

A$AP Rocky был задержан в Швеции 3 июля, где он находился на гастролях — рэпера и членов его команды заподозрили в нападении на двух человек в центре Стокгольма. Сам музыкант утверждал, что только защищался от слишком назойливых прохожих.

Рэпер пробыл в заключении в шведской тюрьме до 2 августа. Тогда суд перед вынесением вердикта отпустил его из-под стражи, и A$AP Rocky сразу же улетел домой в США.

Из-за ареста A$AP Rocky сорвались несколько его выступлений в Европе, в том числе концерт в Москве. Его перенесли на другую дату.