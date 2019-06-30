Мадонна «God Control»

Слушать новый альбом Мадонны «Madame X», если честно, невозможно. Но певица не была бы великой, если бы не умела превращать даже слабый и проходной материал во впечатляющие высказывания и совсем не дежурные новостные поводы. Видео на песню «God Control» стало манифестом против свободного распространения огнестрельного оружия и возросшего насилия в американском обществе. В ролике показаны кадры расстрела посетителей ночного клуба (отсылка к массовому убийству в гей-клубе в Орландо в 2016 году), где Мадонна только что развлекалась в шумной компании на танцполе. На фоне этого детский хор поет «Мы потеряли контроль Господа», но на печатной машинке Мадам Икс обреченно в слезах выводит «Мы потеряли контроль над оружием».