Том Йорк, Скриптонит, Мадонна, «Интурист», «Мумий Тролль» — а также бывший соратник Оксимирона Дима Бамберг «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: отличный сольник лидера Radiohead, важное заявление Мадонны, баламут-рок «Интуриста», а также красиво стареющий напарник Оксимирона Дима Бамберг. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Том Йорк «Not The News»
Третий сольный альбом лидера Radiohead, как утверждает сам автор, вырос из его творческого кризиса, непрекращающихся беспокойств о происходящих в мире событиях и под влиянием работ Карла Юнга. Термин анима — женская часть психики мужчины, проводник между сознанием и бессознательным — как раз оттуда. «Anima» Йорка — по сути тот же сеанс психоанализа; он кроит ее из своих страхов и переживаний, обрывков сновидений, нойзовых сэмплов, тягучих электронных ритмов и очень красивых мелодий. Итоговый терапевтический эффект — создатель одной из главных рок-групп мира на наших глазах превращается в самодостаточного и весьма значительного электронного музыканта.
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Скриптонит «Замерз»
Каждый — особенно внезапный — трек Скриптонита вызывает повышенный ажиотаж. Но этот, записанный в дуэте с Энди Пандой, вряд ли добавит что-то новое к имиджу казахского рэпера. В клипе много мата, криминала, насилия и прочих атрибутов, присущих жанру. С куда большим интересом мы ждем концертного дебюта его проекта Gruppa Skryptonite на главном московском фестивале лета — до «Пикника Афиши» остался месяц.
Мадонна «God Control»
Слушать новый альбом Мадонны «Madame X», если честно, невозможно. Но певица не была бы великой, если бы не умела превращать даже слабый и проходной материал во впечатляющие высказывания и совсем не дежурные новостные поводы. Видео на песню «God Control» стало манифестом против свободного распространения огнестрельного оружия и возросшего насилия в американском обществе. В ролике показаны кадры расстрела посетителей ночного клуба (отсылка к массовому убийству в гей-клубе в Орландо в 2016 году), где Мадонна только что развлекалась в шумной компании на танцполе. На фоне этого детский хор поет «Мы потеряли контроль Господа», но на печатной машинке Мадам Икс обреченно в слезах выводит «Мы потеряли контроль над оружием».
Слушать альбом «Madame X» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Интурист» «Экономика»
Есть все-таки что-то удивительное и малообъяснимое в том, что главные модники и баламуты современной российской инди-сцены звучат в точности как герои московской рок-лаборатории 1980-х. Во всяком случае, слушая проект Евгения Горбунова (основатель NRKTK и участник ГШ), представляешь себе, например, совместный джэм «Звуков Му» и «Аукцыона» в эфире «Музыкального ринга». Ну и, конечно, нельзя не отметить отличный клип, снятый в лучших традициях худших региональных телекомпаний 1990-х.
Onuka «Zenit»
Киевлянка Ната Жижченко высекает электронную музыку из старинных украинских инструментов, которые мастерил ее дед. С его же виниловых пластинок народной музыки она взяла сэмплы для новой композиции своей группы Onuka. Это этно-дискотека высочайшего качества, духоподъемная и жизнеутверждающая.
Дима Бамберг «Юность»
Очередной пример удачного выхода рэпера за рамки надоевшего жанра. Дмитрий Бамберг, также известный как Schokk, в начале 2010-х создавал вместе с Оксимироном лейбл Vagabund, записывал с соратником совместные треки, ездил на гастроли по России и баттлился со всеми подряд конкурентами. В 2015-м он уже пробовал изменить себя на альбоме «Xynd» (в переводе с немецкого «пес»). На пороге своего 40-летия Бамберг вновь меняет стиль, обращаясь к мрачноватой и грязной эстетике постпанка. «Вторая собака» — это взгляд немного уставшего бойца на младшее поколение. У него еще остаются вопросы и претензии к молодежи, но в конечном итоге им все равно идти одной дорогой.
Слушать альбом «Вторая собака» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Biting Elbows «Heartache» и «Control»
Дилогия от не самой захватывающей и интересной группы, но, хочешь — не хочешь, обязательная к просмотру, ведь лидер Biting Elbows, он же автор роликов, режиссер и клипмейкер с мировым именем Илья Найшуллер (автор фильма «Хардкор» и клипов «Ленинграда» и The Weeknd). Главную роль в обоих видео, сюжетно взаимосвязанных, сыграл Александр Паль, а, если приглядеться, то можно высмотреть и мелькающие логотипы спонсоров видео.
Hot Chip «Spell»
«Ванна, полная экстаза» английского квинтета Hot Chip — пока что лучшая танцевальная пластинка этого лета. В свежем сингле главным героем неожиданно оказывается кровать-монстр, разлучающая и убивающая любовников.
Слушать альбом «A Bath Full of Ecstasy» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
ЛАВ «Больше, чем друзья»
Расслабленный и мелодичный синтипоп от начинающей московско-мурманской группы ЛАВ. Мило и симпатично. Как пишут в комментариях к клипу: «История любви Фантомаса и Жанны дʼАрк, оказавшихся в красном вигваме».
«Мумий Тролль» «Лето без интернета»
Хорошая попытка, Илья Игоревич, но нет, извините, мы пока без интернета не готовы. А на самом деле, очень легкая и ностальгическая композиция, возвращающая в славные времена раннего «Мумий Тролля» с его кассетными мальчиками, бит бумами и прочими лунными девицами.