шапито
Студенты из Ульяновска станцевали под «Satisfaction». Теперь это флешмоб: танцуют врачи, строители и спасатели
Студенты российских училищ и институтов устроили флешмоб в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли пародию на клип Бенни Бенасси «Satisfaction». Свои версии клипа выпустили, кажется, представители всех профессий — от студентов сельскохозяйственного техникума до будущих спасателей. А еще байкальские нерпы.
Летчики
С чего все началось: клип, который задел руководство вуза, Росавиацию, прокуратуру (она уже не нашла никаких нарушений) и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова (он призвал не отчислять курсантов).
Спасатели
Пародию на «Satisfaction» сняли и молодые люди в футболках с надписью «МЧС России». Откуда они, неизвестно: пользователи соцсетей предполагали, что это учащиеся Уральского института государственной противопожарной службы. Однако в институте заявили, что не имеют отношения к клипу: «Таких помещений у нас нет и это не наши курсанты. У нашего личного состава, у курсантов нашего института распорядок дня расписан таким образом, что у них времени хватает едва-едва на учебу и на подготовку».
19 января во «ВКонтакте» появилось еще одно видео с людьми в форме МЧС России. И если героями первого видео могли быть случайные люди, надевшие футболки с логотипом ведомства, то в новом ролике явно снялись спасатели — на некоторых кадрах видны пожарные автомобили.
Работники сельского хозяйства
Студенты сельскохозяйственного техникума из села Рязаново Ульяновской области сняли сразу две пародии: «мужскую» и «женскую».
Врачи
Еще в одном городе Ульяновской области, Димитровграде, во флешмобе приняли участие врачи — к сожалению, никто не уточняет, действующие или будущие.
Моряки
Авторы ролика пишут, что пародия была снята в «мореходном училище», но не уточняют название учебного заведения.
Строители
Что это за люди на видео, неизвестно, но у них каски!
Военные
СМИ утверждают, что ролик сняли курсанты суворовского военного училища. На это же указывает форма на героях одного из видео, опубликованных на том же ютьюб-канале. Но какое именно это училище, неясно, — в России их больше десяти.
Журналисты
В Нижневартовске флешмоб решили поддержать журналисты телеканала N1. Но они, в отличие от большинства героев других видео, снялись в верхней одежде — съемки проходили на улице.
Байкальские нерпы
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