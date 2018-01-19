Студенты из Ульяновска станцевали под «Satisfaction». Теперь это флешмоб: танцуют врачи, строители и спасатели

19 января во «ВКонтакте» появилось еще одно видео с людьми в форме МЧС России. И если героями первого видео могли быть случайные люди, надевшие футболки с логотипом ведомства, то в новом ролике явно снялись спасатели — на некоторых кадрах видны пожарные автомобили.