Ульяновский губернатор выступил против отчисления студентов, записавших клип на «Satisfaction»
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил против отчисления из Ульяновского института гражданской авиации студентов, записавших клип на песню «Satisfaction». Он уже обратился с такой просьбой к руководству вуза.
По мнению Морозова, отчисление из училища «точно не добавит им патриотизма и воспитания». Но студенты должны понести соразмерное наказание, добавил губернатор.
19 января Морозов планирует встретиться с самими студентами и их родителями, чтобы изложить свою позицию «как отца, как кадрового офицера».
Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков. Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определенные нормы поведения, это мое внутреннее убеждение как человека, долгие годы носившего погоны.