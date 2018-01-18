Ульяновский губернатор выступил против отчисления студентов, записавших клип на «Satisfaction»

Сергей Морозов
12:02, 18 января 2018
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил против отчисления из Ульяновского института гражданской авиации студентов, записавших клип на песню «Satisfaction». Он уже обратился с такой просьбой к руководству вуза.

По мнению Морозова, отчисление из училища «точно не добавит им патриотизма и во­спитания». Но студенты должны понести соразмерное наказание, добавил губернатор.

19 января Морозов планирует встретиться с самими студентами и их родителями, чтобы изложить свою позицию «как отца, как кадрового офицера».

Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последс­твиях своих поступко­в. Парни должны поня­ть: форма всегда нак­ладывает дополнитель­ную ответственность и определенные нормы поведения, это мое внутреннее убеждение как человека, долг­ие годы носившего по­гоны.

Сергей Морозов
16 января в соцсетях появился ролик, в котором студенты училища в одних трусах и фуражках пародируют клип Бенни Бенасси «Satisfaction». За день он набрал несколько миллионов просмотров.
После того, как о ролике рассказали федеральные СМИ, руководство училища, а также Росавиация и транспортная прокуратура пообещали провести проверку и принять меры.

А клип-то норм

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