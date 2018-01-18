Ульяновский губернатор выступил против отчисления студентов, записавших клип на «Satisfaction»

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил против отчисления из Ульяновского института гражданской авиации студентов, записавших клип на песню «Satisfaction». Он уже обратился с такой просьбой к руководству вуза.

По мнению Морозова, отчисление из училища «точно не добавит им патриотизма и во­спитания». Но студенты должны понести соразмерное наказание, добавил губернатор.

19 января Морозов планирует встретиться с самими студентами и их родителями, чтобы изложить свою позицию «как отца, как кадрового офицера».