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Slowthai, Дуа Липа, Anacondaz и валентинка от Сергея «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: самый ожидаемый рэп-альбом зимы от Slowthai, порция диско от Дуа Липы и MʼDee с Аникой, остросоциальные треки Anacondaz и «Он Юн», а также злобная валентинка от Сергея к Дню всех влюбленных.

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