Slowthai, Дуа Липа, Anacondaz и валентинка от Сергея «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: самый ожидаемый рэп-альбом зимы от Slowthai, порция диско от Дуа Липы и MʼDee с Аникой, остросоциальные треки Anacondaz и «Он Юн», а также злобная валентинка от Сергея к Дню всех влюбленных.
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Slowthai «Cancelled»
Ко второму альбому Тайрон Фрэмптон, самый бедовый и перспективный рэпер Британии, заметно подуспокоился, став более лиричным. Помимо карантина, этому способствовала и помолвка с бывшей вокалисткой Serebro Катей Кищук. Впрочем, панковского запала у него еще вдоволь — как, например, в этом совместном номере со Скептой, посвященном «культуре отмены», жертвой которой сам Тайрон чуть было не стал.
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Дуа Липа «Weʼre Good»
Cкопившиеся в загашнике пара дуэтов и три свежих трека Липа зачем-то оформила не как мини-альбом, а прицепила к расширенной, «лунной» версии своего прошлогоднего диско-блокбастера «Future Nostalgia». Клип на не самую примечательную из новинок повествует о приключениях приготовленного к съедению омара на «Титанике».
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Django Django «Waking Up»
Одна из лучших арт-роковых команд Британии эпохи десятых уверенно проносит это звание и в новое десятилетие. Самый приятный момент их четвертого альбома — дуэт с Шарлоттой Генсбур.
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Pale Waves «Sheʼs My Religion»
Псевдоготическая молодежь из Манчестера довольно быстро скатилась по наклонной — от подражания The Cure и Сьюзи Сью к штамповке скучных поп-хитов а-ля Аврил Лавин. Но, по крайней мере, один незатейливый ЛГБТ-гимн для своего поколения они все же написали.
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Anacondaz «Уходи»
«Вместе дольше, чем нужно, мы лет на двадцать. Извини, дело в тебе, и нам пора расстаться». Адресат композиции впрямую не называется, но всем и так понятно, кто имеется в виду. Смелое высказывание на актуальную тему, что любовь (как и нелюбовь) сильнее страха.
Внимание. В песне есть мат. Если для вас это неприемлемо, пропустите ее.
Слушать альбом «Перезвони мне +79995771202» целиком: все платформы
«Он Юн» «Я хочу быть принят страной»
Обреченный вопль молодости в стареющей автократии. Припев цитирует четверостишие Маяковского столетней давности, словно намекая на цикличность российских бед.
Summer of Haze x Chernoburkv «Home»
Российские электронщики Захар Бравиков и Инна Борисова делают витч-хаус великим снова. Впрочем, экивоков ранним Prodigy (см. «Закрывай глаза» и «Strike») или даже обращений к старому-доброму дримпопу (см. «Только твой голос» и «Home») здесь куда больше.
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Суфьян Стивенс «Tell Me You Love Me»
Режиссер Лука Гуаданьино возвращает должок Суфьяну Стивенсу за саундтрек к «Назови меня своим именем» — клипом, в котором трудно оторваться от вида людей, изгибающихся и катающихся по полу.
MʼDee & Anikv «Закрытый клуб»
Отличная коллаборация резидентов лейблов Скриптонита и Басты. Дискофанк, достойный мировых чартов.
Сергей «Валентинка»
Обряд сжигания гигантского розового медведя от нового проекта певицы Groza и участника Zoloto и СБПЧ Григория Добрынина. День святого Валентина может быть и таким.