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Сколько граждан Украины согласны с Путиным в том, что украинцы и русские — один народ? Не самые очевидные результаты социологического опроса группы «Рейтинг»

Источник: Meduza

Украинская социологическая группа «Рейтинг» провела опрос (pdf.) украинцев об их отношении к словам Владимира Путина о том, что «русские и украинцы — это один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству». Большинство граждан Украины не согласны с мнением президента России, хотя достаточно много людей его поддерживает — на востоке страны таких заметно больше половины. Вот главные результаты опроса.

55% граждан Украины считают украинцев и русских разными народами

На востоке Украины сторонников идеи «одного народа» — 65%, на западе — 22%

Сторонников идеи «одного народа» больше среди молодых украинцев (но и среди них все равно меньшинство)

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Фото в анонсе: Сергей Долженко / EPA / Scanpix / LETA

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