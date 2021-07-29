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Сколько граждан Украины согласны с Путиным в том, что украинцы и русские — один народ? Не самые очевидные результаты социологического опроса группы «Рейтинг»

Источник: Meduza

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Украинская социологическая группа «Рейтинг» провела (pdf.) украинцев об их отношении к словам Владимира Путина о том, что «русские и украинцы — это один народ, который принадлежит к одному историческому и духовному пространству». Большинство граждан Украины не согласны с мнением президента России, хотя достаточно много людей его поддерживает — на востоке страны таких заметно больше половины. Вот главные результаты опроса.