Shortparis, Дуа Липа, Майкл Киванука, Нойз и Лил Пип «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): вероятно, главные русский и британский альбомы осени от Shortparis и Майкла Кивануки, танцевальные хиты от Дуа Липы и Ивана Дорна, возвращение первой группы Левана Горозии и посмертные треки Лил Пипа. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Shortparis «Нелюбовь»
Закрепление успеха, но не прыжок выше головы. Все больше позерства, все меньше смысла. Лучше песни «Страшно» пока так ничего и не написали.
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HAIM «Now Iʼm In It»
Автомойка как лекарство от депрессии и неудачных свиданий. Лучшие сестры Америки продолжают делать лучший софт-рок со времен Fleetwood Mac.
Дуа Липа «Donʼt Start Now»
Классический диско-хаус в духе Кайли и Софи начала нулевых. Дуа делает поп великим снова.
Иван Дорн и Роман Бестселлер «Ренессанс»
Украинский поп-король после ощутимой разлуки вновь спелся с соавтором и продюсером своих первых хитов. И у них опять все получилось!
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Майкл Киванука «Hero»
Весь золотой век поп-музыки проплывает перед глазами. На родине третью пластинку лондонца уже называют едва ли не альбомом года.
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Noize MC «Почитай старших»
От «Устрой дестрой» к «Почитай старших». Пусть это и рекламная акция, ее стоит послушать хотя бы ради сэмплов великих поэтов прошлого.
Sudan Archives «Glorious»
Уроженка Огайо Бритни Паркс вдохновляется суданской скрипичной музыкой, накладывая ее на хип-хоп-биты. Таким и должен быть симбиоз культур.
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Лил Пип «When I Lie»
1 ноября Лил Пипу исполнилось бы всего 23 года. Очевидно, еще долго к этой дате каждый год будут выходить его «новые» песни.
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Marselle «Марс навсегда»
Лишившись по суду псевдонима LʼOne, Леван Горозия возвращается к группе, обеспечившей его стартовый успех. В планах первый за 11 лет альбом.
«Наадя» «От большого ума»
Надежде Грицкевич отлично удаются каверы — что «Аквариум», что Вертинский, что «Зов джунглей» с «Чайфом». И Янка Дягилева — не исключение.