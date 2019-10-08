Суд отклонил иск рэпера LʼOne к Тимати и «Black Star». Истец требовал отдать ему права на песни и псевдоним

Мещанский районный суд отклонил иск о защите авторских прав рэпера LʼOne (настоящее имя — Леван Горозия) к лейблу «Black Star», а также к его совладельцу Тимуру Юнусову (Тимати) и гендиректору Павлу Курьянову.

Горозия, ушедший из «Black Star» в марте 2019 года, хотел получить право на имя LʼOne и 157 своих песен. Адвокаты истца настаивали на том, что все треки музыканта делались за его счет. Защита говорила о том, что Горозия лишь получал процент с прибыли, но не вкладывал собственные деньги, а в рамках заключенного договора все права на музыку принадлежали лейблу.

В августе Горозия подал еще один иск к «Black Star» на 147 миллионов рублей, обвинив лейбл в незаконном обогащении на его творчестве. Иск пока не рассмотрен.

В апреле 2019 года в суд на «Black Star» подала бывшая артистка лейбла Кристина Саркисян. Предметом спора стал псевдоним Kristina Si, права на который после разрыва контракта остались у «Black Star». В августе певица и лейбл пришли к соглашению, по итогам которого Саркисян получала право использовать старый псевдоним.