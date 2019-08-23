«Black Star» вернул певице Кристине Саркисян псевдоним Kristina Si. Она отказалась от судебного иска к лейблу

Лейбл «Black Star», возглавляемый рэпером Тимати (Тимур Юнусов), вернул певице Кристине Саркисян права на ее песни и псевдоним Kristina Si. Об этом Саркисян сообщила The Flow.

Издание обратилось к певице за комментарием после того, как она написала в твиттере о примирении с «Black Star».

The Flow пишет, что Саркисян заключила мировое соглашение с «Black Star». Его условия не уточняются.

Кристина Саркисян была артисткой «Black Star» с 2013 по 2018 год. После ухода певицы лейбл объявил, что по условиям контракта оставляет за собой права на ее песни и сценическое имя Kristina Si. Саркисян подала в суд на Black Star. 22 августа стало известно, что она отозвала иск к лейблу.

Адвокат «Black Star» Сергей Жорин приветствовал решение Саркисян отказаться от иска и посоветовал рэперу Левану Горозии (LʼOne) последовать ее примеру. Горозия тоже судится с лейблом из-за прав на сценическое имя и песни.

Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин), который покинул «Black Star» в марте 2019 года, получил возможность и дальше использовать свой псевдоним. Журнал StarHit писал, что права на него за 250 миллионов рублей выкупил миллиардер Борис Ротенберг. Тимати это опровергал.