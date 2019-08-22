Певица Kristina Si отозвала иск к лейблу Black Star. Она пыталась отсудить права на свой псевдоним

Елизавета Клементьева / ТАСС

Певица Кристина Саркисян, ранее известная как Kristina Si, отказалась от иска к музыкальному лейблу Black Star, сообщили в Басманном суде Москвы.

Иск был подан в апреле 2019 года, певица требовала запретить компании, возглавляемой рэпером Тимати (Тимур Юнусов), использовать ее псевдоним. Что стало причиной для прекращения судебного производства, не сообщается. Адвокат Black Star Сергей Жорин в комментарии ТАСС заявил: «Поскольку оснований для удовлетворения иска нет, Кристина только что отказалась в суде от своих требований. Мы приветствуем такое решение… Расставаться нужно достойно».

Саркисян была артисткой Black Star с 2013 по 2018 год. За это время она выпустила на лейбле дебютный альбом «Светом во сне» и записала десяток синглов, став одной из самых известных R&B-исполнительниц России. После ухода Саркисян лейбл объявил, что по условиям контракта оставляет за собой права на сценическое имя Kristina Si и ее песни.

По словам певицы, свой псевдоним она придумала еще до прихода на лейбл, но Black Star тайно и незаконно зарегистрировал права на этот товарный знак. Когда в марте 2019 года Саркисян попыталась выпустить новый сольный трек под прежним именем, его заблокировал Black Star, а затем удалил со своего ютьюб-канала все старые клипы Kristina Si. Саркисян пришлось выпускать новые треки под псевдонимом Krissy.

Это уже не первый конфликт лейбла Black Star с бывшими артистами. Ранее компания Тимати договорилась с Егором Кридом (настоящее имя — Егор Булаткин), что тот может продолжать использовать свое сценическое имя после ухода с Black Star. Условия сделки не разглашались, но журнал StarHit утверждал, что права на псевдоним у Black Star выкупил миллиардер Борис Ротенберг за 250 миллионов рублей. Тимати это опроверг.

В настоящее время Мещанский суд Москвы рассматривает иск рэпера Левана Горозии, у которого лейбл отобрал права на песни и псевдоним LʼOne. Он утверждал, что Black Star требовал с него 170 миллионов рублей за право исполнять собственные песни.

«Надеемся, что Леван Горозия последует примеру Кристины», — заявил 22 августа в суде адвокат Black Star Сергей Жорин.

Александр Филимонов