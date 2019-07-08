Рэпер LʼOne подал в суд на Тимати и лейбл «Black Star» из-за прав на песни и псевдоним

Рэпер LʼOne (настоящее имя — Леван Горозия) подал в суд на музыкальный лейбл «Black Star», его владельца Тимура Юнусова (Тимати) и гендиректора Павла Курьянова. Карточка дела размещена на сайте Мещанского суда Москвы, первым на нее обратил внимание «Московский комсомолец».

Иск был зарегистрирован 5 июля.

LʼOne был артистом лейбла «Black Star» с 2012 года. В июне рэпер сообщил в инстаграме, что разорвал контракт с лейблом и что бывшие партнеры хотят отобрать у него права на его песни и псевдоним. Тимати в комментариях ответил, что LʼOne подписывал контракт «в трезвой памяти».

В апреле 2019 года в суд на «Black Star» подала бывшая артистка лейбла Кристина Саркисян. Предметом спора стал псевдоним Kristina Si, права на который после разрыва контракта остались у «Black Star». Из-за этого лейбл удалил со своего ютьюб-канала все клипы Саркисян, когда она выпустила новый сингл под старым именем.

В марте 2019 года «Black Star» покинул Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин). Лейбл заявил, что оставил за собой права на псевдоним Крида, но в итоге договорился с артистом, что тот сможет продолжать его использовать. Журнал StarHit писал, что права на псевдоним у «Black Star» выкупил миллиардер Борис Ротенберг за 250 миллионов рублей. Тимати это опроверг.