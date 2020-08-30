СБПЧ, Pompeya, МС Сенечка и продюсер Монеточки Витя Исаев «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

СБПЧ «Прах»

В год пандемии особенно актуальны похоронные гимны, вот и самая жизнерадостная российская группа записала альбом о стоическом принятии смерти. Но как всегда сделала это так, что все равно тянет потанцевать. У нас было все, чтобы жить вечно, но все-таки с нами случится именно то, чего мы так боимся.

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