СБПЧ, Pompeya, МС Сенечка и продюсер Монеточки Витя Исаев «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: ожидаемый, но неожиданный альбом СБПЧ, бодрые биты от МС Сенечки и Келли Ли Оуэнс, красивые пластинки певицы Сверкай и группы Pompeya, а также сольный диск Вити Исаева (да-да, это он рулил звуком на «Раскрасках для взрослых» Монеточки). Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.
СБПЧ «Прах»
В год пандемии особенно актуальны похоронные гимны, вот и самая жизнерадостная российская группа записала альбом о стоическом принятии смерти. Но как всегда сделала это так, что все равно тянет потанцевать. У нас было все, чтобы жить вечно, но все-таки с нами случится именно то, чего мы так боимся.
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Сверкай «Взять и сгореть»
Певица Юлия Лед из московской группы Sewage Sour, как и ее напарница, удачнее стартует сольно. «Дева в беде» — трепетный и утонченный инди-поп, наследующий у Lykke Li и Bat For Lashes. Ускользающая красота, которой все время мало. Песни словно ведьмины чары, после которых хоть на костер.
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Кельвин Харрис и The Weeknd «Over Now»
Типичный, но не менее эффектный и прилипчивый R&B-хит от сладкоголосого канадца. Что здесь делает Харрис — совершенно непонятно.
МС Сенечка «Давай брейк»
Добрый МС исправно накручивает синты, пилит скретч и дает брейк — не по годам олдскульный. Форма отменная, к содержанию есть вопросы.
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Витя Исаев «В этой или прошлой»
Лирично-флегматичный дебют соавтора Монеточки, ранее известного под псевдонимом БЦХ. Песни слегка непутевого интроверта, который не стремится всем понравиться. Этот трек открывается ироничным голосовым сообщением от Лизы Гырдымовой.
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Келли Ли Оуэнс «On»
Новейшая звезда техно из Уэльса на втором альбоме еще больше входит во вкус, позволяя своей внутренней песне звучать все громче. Среди прочего Келли переосмысляет один из хитов Radiohead, записывается с сооснователем The Velvet Underground Джоном Кейлом, а главное — по совету Four Tet — чаще поет.
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Pompeya «Cute Song»
Какой бы ни была музыкальная повестка, в мире группы Pompeya царит непреходящая нега и роскошь 1980-х. Вроде бы ничего нового, но всегда попадет в точку. Бинго!
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Sevdaliza «Joanna»
Севда Ализаде — уроженка Тегерана, бывшая баскетболистка сборной Нидерландов, последовательный критик Трампа и, наконец, харизматичная певица, в чьих песнях восточная эстетика забредает в самые темные закоулки бристольского трип-хопа.
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T-Fest «Любовь»
Украинский резидент «Газгольдера» Кирилл Незборецкий неизбежно перерастает привычные рэп-рамки и вызывает еще большее уважение.
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FKA twigs «Sad day»
Захватывающая битва на мечах или же танец со смертью в китайской закусочной — красивейший клип от Хиро Мураи на песню с выдающегося альбома.