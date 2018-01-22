шапито

«Satisfaction» пловцов, биатлонистов и Лунтика Лучший флешмоб за много месяцев продолжает набирать обороты. В нем участвуют не только студенты

Meduza
13:40, 22 января 2018

Студенты Ульяновского института гражданской авиации, снявшие пародию на клип Бенни Бенасси «Satisfaction», подарили нам лучший флешмоб за последний год: движение в их поддержку, которое зародилось среди студентов вузов и училищ, продолжает распространяться — теперь пародии снимают украинские пловцы и петербургские пенсионерки.

Пловцы

(Обязательно досмотрите до конца)

Satisfaction-Украинские пловцы в поддержку Ульяновских курсантов
Герус Иван

Конники

Пародия в поддержку ульяновских курсантов от конников.
KaverzZza

Пенсионерки

Питерские пенсионерки в поддержку курсантов летного училища
marconepolo

Сотрудники махачкалинского магазина

Лунтик, волк и другие

Заполярные артисты поддержали ульяновских курсантов
МКА DIVA

Электрики

Satisfaction challenge #ЭЛЕКТРИКИ#
Динар Гарипов

Биатлонистки

Биатлонистки присоединились к флешмобу Satisfaction Сhallenge
Социальные Новости

Домохозяйки

Мамы поддержали Ульяновских летчиков Satisfaction
Каришка Поплавская

Сторонницы ЛДПР

Ответ курсантам из Ульяновска 😏|SATISFAKTION
Софья Мокрецова

Студентки (в белье поверх одежды)

Волгоградские студентки. Satisfaction.
Интересные Новости

Команда «Вечернего Урганта»

#Satisfaction

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А вот как начинался флешмоб:

Студенты из Ульяновска станцевали под «Satisfaction». И началось
Meduza

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