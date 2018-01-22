шапито
«Satisfaction» пловцов, биатлонистов и Лунтика Лучший флешмоб за много месяцев продолжает набирать обороты. В нем участвуют не только студенты
Студенты Ульяновского института гражданской авиации, снявшие пародию на клип Бенни Бенасси «Satisfaction», подарили нам лучший флешмоб за последний год: движение в их поддержку, которое зародилось среди студентов вузов и училищ, продолжает распространяться — теперь пародии снимают украинские пловцы и петербургские пенсионерки.
Пловцы
(Обязательно досмотрите до конца)