RSAC, «Увула», Tequilajazzz, Сироткин и Петар Мартич «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Этой осенью плейлисты «Медузы» выходят непозволительно нерегулярно (извините, у музыкального обозревателя был ковид), но мы все-таки собрались с силами, послушали новые песни, посмотрели новые клипы последних недель и теперь кратко рассказываем о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: лучшие британский и российский альбомы этой осени от Everyone You Know и «Увулы», возвращение Tequilajazzz и RSAC, а также сольный рэп-выход Петара Мартича.

