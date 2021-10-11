RSAC, «Увула», Tequilajazzz, Сироткин и Петар Мартич «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!
Этой осенью плейлисты «Медузы» выходят непозволительно нерегулярно (извините, у музыкального обозревателя был ковид), но мы все-таки собрались с силами, послушали новые песни, посмотрели новые клипы последних недель и теперь кратко рассказываем о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: лучшие британский и российский альбомы этой осени от Everyone You Know и «Увулы», возвращение Tequilajazzz и RSAC, а также сольный рэп-выход Петара Мартича.
Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.
Everyone You Know «Just For The Times»
Братья Рис и Харви Киркби из западного Лондона смешивают в общем котле хип-хоп, панк, рейвы и прочие достижения массовой культуры Британии последних десятилетий. В результате словно попадаешь на вечеринку, на которой всех знаешь, а диджей крутит самую энергичную, легкую и танцевальную пластинку сезона.
Слушать альбом «Just For The Times» целиком: все платформы
Tequilajazzz «Сам с собой»
Евгений Федоров настаивает, что «Камни» — пластинка стремительная и сиюминутная, а никак не статусная и не этапная. Но против фактов не попрешь. Да, это первый альбом нового материала Tequilajazzz за 12 (!) лет. Да, это первый студийный выход нового состава группы при полном параде в электричестве (до этого выходил сборник «Небыло» с перезаписанными в акустике старыми хитами). И да, это лишь временами звучит как старая-добрая «Текила». Некоторые треки легко и отчетливо можно себе представить в других проектах Федорова — Optimystica («В темную воду» и «В траву») и Zorge («Три кита» и «Wishlist»). В остальном же это совершенно новая группа. И грустить об этом только ретроградам. А всем прочим получать удовольствие от бесконечного исследования — музыки здесь бездны.
Слушать альбом «Камни» целиком: все платформы
RSAC «Ай стил лав ю»
Флагманский проект Феликса Бондарева поменял состав и выдал десяток бэнгеров, косплеющих и мимикрирующих под любой вкус. Открывающий боевик для усиления эффекта практически покадрово воспроизводит центральную сцену из «Бешеных псов» Тарантино. Еще пара бесспорных вершин альбома: «Взаперти» и «Самый интересный день».
Внимание. В видео звучит мат и присутствуют сцены насилия. Если для вас это неприемлемо, не смотрите его.
Слушать альбом «Не важно что говорят кисы» целиком: все платформы
BadBadNotGood «Love Proceeding»
Канадское трио удивительно универсально: их музыка равно уместна и для завлекательного фона в кофейнях, и для ценителей инструментальных джаз-роковых импровизаций.
Слушать альбом «Talk Memory» целиком: все платформы
Петар Мартич «Обычный человек»
Закон обязывает указывать, что «Медуза» выполняет функции «иноагента», а «культура отмены» — что Петара Мартича обвинили в абьюзе. Сам музыкант делает попытки как проговорить проблему, так и перевернуть страницу и начать все заново. В творческом плане это смена панковского надрыва «Пасоша» на олдскульный рэп в духе вечного майковского «я обычный парень, не лишен простоты».
Слушать альбом «Петар» целиком: все платформы
Sirotkin «За мои желания меня ждет огонь»
Группа Сергея Сироткина оседлала беспроигрышные 1980-е. И это было бы дико скучно, если бы музыканты не были так талантливы. Оторваться от релиза невозможно.
Слушать мини-альбом «Добрый злой» целиком: все платформы
«Увула» «Герой»
Идеальный инди-рок для осенней хандры от уже безусловных молодых лидеров жанра из Питера. Отдельный респект за обложку, копирующую битлов.
Слушать альбом «Устойчивая непогода» целиком: все платформы
«Базар» «Миа Белла»
Бывшие бармен и официант из джазового клуба Алексея Козлова планировали делать рэп, но с каждым новым релизом все дальше уходят от него в сторону блюза и этники. Получается великолепно.
Слушать мини-альбом «Dos Bandidos» целиком: все платформы
Amchi «Стиль»
Бесхитростный, но стильный, лаконичный и поэтому не успевающий надоесть R&B от певца-дебютанта Артема Амчиславского из Сочи. Надеемся, что цепкий продакшн со временем не потонет в бессмысленном гламуре, свойственном жанру.
Слушать мини-альбом «Анемона» целиком: все платформы
Arca и Sia «Born Yesterday»
Арка обещает выпустить еще три части своего электронного блокбастера «Kick». Подогревающий дуэт с певицей Сией подтверждает, что все будет как обычно: мятежно, расхристанно и очень красиво.