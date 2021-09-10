PS5 все еще очень трудно купить в России. Но можно посмотреть на новые игры, показанные на презентации Sony Там сиквелы God of War и Spider-Man. А еще что-то про Росомаху!
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Вечером 9 сентября компания Sony провела презентацию PlayStation Showcase 2021, на которой представила множество новых игр для приставки PlayStation 5. Среди них — продолжения God of War и Spider-Man (с Веномом!), а также трейлер обновленных версий GTA 5 и Alan Wake с улучшенной графикой. Кратко рассказываем, на что стоит обратить внимание.
Римейк Knights of the Old Republic
Классическая ролевая игра по «Звездным войнам», события которой разворачиваются в Старой Республике за четыре тысячи лет до рождения Люка Скайуокера, получит ремейк. Это значит, что в игре не просто обновят графику, ее переделают с нуля. Увы, пока это все, что известно о римейке KOTOR. Нет даже приблизительной даты выхода, только платформы: PS5 и ПК (по крайней мере, на первых порах). Но радостно в любом случае!
Marvelʼs Spider-Man 2
Авторы двух великолепных игр про Людей-Пауков — то есть Питера Паркера и Майлса Моралеса — студия Insomniac анонсировала Marvelʼs Spider-Man 2. В продолжении герои будут вместе сражаться против Венома. Мультиплеера и режима совместного прохождения можно не ждать. Дата выхода намечена на 2023 год. Выйдет только на PS5 (PS4 не у дел).
Marvelʼs Wolverine
И это не все: Sony показала короткий тизер еще одной новой супергеройской игры от Insomniac — на этот раз про Росомаху! Ее события происходят во вселенной Marvelʼs Spider-Man, поэтому есть шанс, что герои наконец встретятся. Уж если не в кино, то хотя бы в игре. Подробностей снова никаких, даты релиза тоже нет. Но звучат обещания сделать «эмоциональный сюжет» и «инновационный геймплей». Учитывая последние успехи Insomniac — верим (и ждем).
God of War Ragnarök
Ragnarök выглядит в точности как первая часть — молчаливый полубог Кратос и его сын Атрей на пару раскидывают чудовищ из мифов (и одновременно воспитывают друг друга). Главными злодеями на этот раз станут Фрея и Тор. В трейлере показали заснеженные деревни и катание на упряжке в стиле Gears 5. Увы, легендарный геймдиректор Кори Балрог, занимавшийся первой частью, прямо сейчас работает над другим проектом студии. Поэтому неясно, стоит ли ждать от Ragnarok чего-то принципиально нового.
Улучшенная версия Alan Wake
Финская студия Remedy и издатель Epic Games представили первые кадры обновленной версии Alan Wake — игры 2010 года про писателя Алана Уэйка. Алан сражается с собственными кошмарами (буквально разгоняя тьму при помощи фонарика) и пытается отыскать пропавшую жену в местном Твин Пиксе. Лучший анонс для фанатов Стивена Кинга.
И-и-и — снова GTA 5
GTA 5 вышла на PS3 в 2013 году. А еще через год добралась до PS4. В марте 2022 года все та же GTA 5 выйдет на PS5 (и Xbox Series S|X). А новых выпусков GTA у нас для вас нет — и непонятно, когда будут!
Обновленная версия Uncharted 4 и Lost Legacy
Удивительная приключенческая игра Uncharted 4 и ее блестящее сюжетное дополнение Lost Legacy наконец-то выходят на компьютерах — еще и с улучшенной графикой (на PS5, разумеется, тоже). Пропускать такой праздник ни в коем случае нельзя. Если вы давно хотели пройти или перепройти финальную главу в истории обаятельного охотника за сокровищами Нейтана Дрейка, имейте в виду — вот лучший вариант.