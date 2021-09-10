PS5 все еще очень трудно купить в России. Но можно посмотреть на новые игры, показанные на презентации Sony Там сиквелы God of War и Spider-Man. А еще что-то про Росомаху!

Marvelʼs Wolverine

PlayStation

И это не все: Sony показала короткий тизер еще одной новой супергеройской игры от Insomniac — на этот раз про Росомаху! Ее события происходят во вселенной Marvelʼs Spider-Man, поэтому есть шанс, что герои наконец встретятся. Уж если не в кино, то хотя бы в игре. Подробностей снова никаких, даты релиза тоже нет. Но звучат обещания сделать «эмоциональный сюжет» и «инновационный геймплей». Учитывая последние успехи Insomniac — верим (и ждем).