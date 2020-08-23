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Протестный Тима Белорусских, BTS с западным звучанием и «Комсомольск» без мемов «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: нерядовые синглы от Тимы Белорусских и Фаррелла Уильямса, переродившиеся «Комсомольск» и Леван Горозия (в прошлом LʼOne), а также выдающаяся пластинка от московской группы «Джуна». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.