Протестный Тима Белорусских, BTS с западным звучанием и «Комсомольск» без мемов «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: нерядовые синглы от Тимы Белорусских и Фаррелла Уильямса, переродившиеся «Комсомольск» и Леван Горозия (в прошлом LʼOne), а также выдающаяся пластинка от московской группы «Джуна». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.
Тима Белорусских «В последний раз»
Главный поп-певец Беларуси сбивчиво, но искренне философствует на тему отцов и детей — с неизбежным (хоть и не без доли фатализма) финалом в духе «дальше действовать будем мы». Важнее, впрочем, время выхода песни (и попутный пост в инстаграме). Прямо сейчас она воспринимается как еще один протестный манифест.
Фаррелл Уильямс и Джей Зи «Entrepreneur»
Еще один гимн для движения Black Lives Matter, демонстрирующий вдохновляющие истории успеха афроамериканцев.
Леван Горозия «Новая жизнь, новый герой»
Леван смело меняет пластинку — от хип-хопа к легкому року — и начинает все заново. Как минимум, любопытно. Как максимум, мотивационный (есть даже проповедь на велосипеде в духе Тони Роббинса) вдохновляющий старт для не разочаровавшихся в жизни.
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«Джуна» «Голова-тюрьма»
Большая удача на отечественной альтернативной сцене. Английская готика 1980-х, помноженная на безвременную (древне)русскую тоску. Одна из лучших гитарных записей года.
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«Комсомольск» «Близнец»
Прощание с детством и мем-попом. Девушки, которые «визжат как две вилки», заходят на территорию повышенной рефлексии и вычурного арт-рока. По собственным словам, теперь это «Комсомольск» для старшеклассников.
Слушать альбом «Ближний свет» целиком: все платформы
СБПЧ «Холодный день»
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах родины — включайте СБПЧ. Гарантированно спасает.
«Лава» и Katya Celebrine «Цунами»
Карантинная дискотека 90-х, телесеанс целительства а-ля Кашпировский и художник Павел Пепперштейн в роли загипнотизированного соседа. Идет волна, гасите свет!
The Killers «My Own Soulʼs Warning»
Брэндон Флауэрс — в неизменной ковбойской шляпе — почивает на лаврах американского софт-рока 1980-х . То тут, то там мерещатся тени Брюса Спрингстина, Тома Петти и Fleetwood Mac (лучше классиков и послушать).
А вот альбом «Imploding The Mirage» целиком: все платформы
BTS «Dynamite»
Стоило перейти целиком на английский язык и добавить в музыку диско-фанка, как весь кей-поп мгновенно улетучился. С таким же успехом этот трек мог бы спеть, к примеру, Джастин Тимберлейк — никто бы и не заметил подмены.
«130 по встречной на старенькой Vespa» «Изобрети меня»
Неспешный, вопреки названию, коллектив, выпускающий музыку микродозами — это их 12-й трек за восемь лет. Лаконично-кинематографичный, рожденный словно в советских рок-лабораториях, он неплохо бы смотрелся, например, на саундтреке «Ассы».