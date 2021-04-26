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Прошлый год был настолько ужасен, что в 2021 году «Оскар» провели на вокзале 🥁 Это стоило того хотя бы ради тверка Гленн Клоуз и речи Дэниэла Калуя

Источник: Meduza

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония кинопремии «Оскар». Ее постановщиком выступил режиссер и обладатель «Оскара» Стивен Содерберг. Из-за пандемии все прошло в необычном режиме: во-первых, вручение наград Киноакадемии проводили не в кинотеатре «Долби», как всегда, а на вокзале Union Station. Во-вторых, гостей, по понятным причинам, было меньше, чем обычно — при этом участники соблюдали дистанцию (что выглядело непривычно). В-третьих, обошлось без привычного официоза. Подробнее об итогах кинопремии вы можете узнать здесь. Тут — только самые яркие и запоминающиеся моменты прошедшего «Оскара».