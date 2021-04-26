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шапито

Прошлый год был настолько ужасен, что в 2021 году «Оскар» провели на вокзале 🥁 Это стоило того хотя бы ради тверка Гленн Клоуз и речи Дэниэла Калуя

Источник: Meduza

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония кинопремии «Оскар». Ее постановщиком выступил режиссер и обладатель «Оскара» Стивен Содерберг. Из-за пандемии все прошло в необычном режиме: во-первых, вручение наград Киноакадемии проводили не в кинотеатре «Долби», как всегда, а на вокзале Union Station. Во-вторых, гостей, по понятным причинам, было меньше, чем обычно — при этом участники соблюдали дистанцию (что выглядело непривычно). В-третьих, обошлось без привычного официоза. Подробнее об итогах кинопремии вы можете узнать здесь. Тут — только самые яркие и запоминающиеся моменты прошедшего «Оскара».

Внимание! Об «Оскаре», как и про многие конференции, лучше всего рассказывать в эмбедах из соцсетей. Они могут какое-то время подгружаться. Пожалуйста, потерпите! ❤️

Начнем с фэшн-обзора: посмотрите, как выглядели участники церемонии

Колман Доминго

Кэри Маллиган

Зендея

Лакит Стэнфилд

Лора Дерн

Аманда Сайфред

На церемонии зародился новый тренд: актеры (почему-то!) притворялись, что выпивают из невидимых рюмок…

Перейдем к главному событию церемонии — Гленн Клоуз ПОТВЕРКАЛА

Юный актер Алан Ким из фильма «Минари» тоже станцевал на красной дорожке (но не тверк)

Важно: перед церемонией Ким выгулял собачку

Журналисты спросили обладательницу «Оскара» за женскую роль второго плана Юн Ё-джон, чем пахнет Брэд Питт, продюсер фильма «Минари»

Актриса заявила, что не собака — Питта не нюхала и потому не знает, чем он там пахнет. И вообще Юн Ё-джон встретила Питта только сейчас, потому что продюсер, по словам актрисы, не появлялся на съемочной площадке.

Кстати, про Брэда Питта. Он пришел на церемонию с хвостиком!

Флориана Зеллера, получившего награду за адаптированный сценарий фильма «Отец», во время вручения премии поцеловала жена ❤️

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