Что нужно знать об «Оскаре» 2021 года. В одном абзаце

Актриса Реджина Кинг вручает «Оскар» Эмиральд Феннел за лучший сценарий Todd Wawrychuk / A.M.P.A.S. / Reuters / Scanpix / LETA

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

В Лос-Анджелесе в 93 раз вручили премию «Оскар». Церемония была скромная, она прошла на вокзале Union Station в узком кругу номинантов. Главным призером вечера предсказуемо стала «Земля кочевников» — у нее награда за лучший фильм и за лучшую режиссеру. Хлоя Чжао стала второй женщиной в истории, победившей в этой номинации. Также «Оскара» за лучшую женскую роль получила Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая в «Земле кочевников» главную роль (во время награждения фильма, она завыла, как волчица!). «Оскара» за лучшую мужскую роль — и это главная неожиданность ночи —получил Энтони Хопкинс за фильм «Отец». Актрисой второго плана стала Юн Ё Чжон из «Минари» (первый актерский «Оскар» для корейского актера/актрисы), актером — Дэниэл Калуя за фильм «Иуда и Черный мессия». У «Манка» Дэвида Финчера награды художника-постановщика и оператора. Лучший сценарий — «Девушка, подающая надежды», адаптированный — «Отец». У «Души» две награды: лучший анимационный фильм и лучшая музыка. «Доводу» достался «Оскар» за спецэффекты. Лучшей песней стала Fight For You певицы H.E.R. из фильма «Иуда и Черный мессия». Гленн Клоуз в восьмой раз не получила «Оскар», зато станцевала тверк — и это стало лучшим номером церемонии.