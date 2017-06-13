Продолжение Wolfenstein, новая игра от BioWare и переиздание Shadow of the Colossus: главное с выставки E3

Electronic Arts на выставке E3 много говорила о Star Wars: Battlefront II, и из этих разговоров следует, что 17 ноября 2017 года выйдет главный многопользовательский шутер года. EA обещает, что все дополнения к игре будут бесплатными для всех пользователей, игровые сценарии охватят все эпохи вселенной «Звездных войн», а играть можно будет не только с живыми соперниками, но появится и полноценная однопользовательская кампания. Battlefront II будет в несколько раз больше предшественника, а еще в нем переработают механизм стрельбы из бластеров — многие игроки жаловались, что оружие «Звездных войн» кажется несерьезным.