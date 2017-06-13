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Продолжение Wolfenstein, новая игра от BioWare и переиздание Shadow of the Colossus: главное с выставки E3
В Лос-Анджелесе 13 июня началась выставка индустрии видеоразвлечений E3, но самое интересное — пресс-конференции ведущих издателей — уже состоялось. На E3 показали новый проект BioWare, продолжение Wolfenstein, симулятор побега из тюрьмы для двоих и многое другое. «Медуза» отобрала самые интересные анонсы и трейлеры выставки.
Anthem — новая игра от BioWare, создателей серии Mass Effect. Anthem — это шутер-RPG от третьего лица о «фрилансерах», отряде, который покоряет инопланетный мир. «Фрилансеры» передвигаются в специальных костюмах, позволяющих летать, это одновременно похоже на Destiny и игру про Тони Старка. На E3 показали шестиминутный ролик с геймплеем нового проекта; игра делает ставку на совместный режим прохождения и возможность вызвать компаньонов в любой момент. Игра выйдет в 2018 году на PC, PS4 и Xbox One.
В мире Wolfenstein II: The New Colossus нацистская Германия победила и правит миром, и только небольшая кучка повстанцев, живущих в подполье, готова оказать сопротивление. Прошлые игры из серии, Wolfenstein: New Order и Old Blood, очень удачно перезапустили серию, их хвалили за стиль, сюжет и атмосферу антиутопии; The New Colossus, судя по трейлеру, будет не хуже. Главный герой — снова американский агент Би-Джей Бласковиц, который раздобыл стильный металлический колпак, защищающий лицо. Игра выйдет 27 октября 2017 года на PC, Xbox One и PS4.
Beyond Good and Evil 2 — продолжение одной из самых недооцененных игр начала 2000-х. Игра Мишеля Анселя, создателя Rayman, совмещала отличную историю о правительственном заговоре на планете, где живут люди и говорящие животные, геймплей в духе The Legend of Zelda и добрый юмор. История приключений журналистки Джейд и антропоморфного кабана Пейджа получила престижные награды, но очень плохо продавалась. Последние годы шли разговоры о продолжении, но только сейчас эти слухи получили подтверждение. Когда выйдет игра, пока неизвестно.
Sony анонсировала переиздание одной из лучших игр для Playstation 2, Shadow of the Colossus. Игра, в которой нет ничего, кроме главного героя и нескольких гигантских врагов-колоcсов, считается не только выдающимся релизом на PS2, но одной из самых лучших игр в истории. Главный герой, мальчик по имени Уондер, взбирается на колоссов и ищет их слабое место; иначе победить гигантских монстров нельзя. Для PS4 Shadow of the Colossus полностью переделают, игра выйдет в начале 2018 года.
A Way Out — новаторская игра о побеге из тюрьмы, играть в которую можно только вдвоем, по интернету или в сплит-скрине. Двое заключенных, Винсент и Лео, готовят побег, при этом им нужно действовать сообща; игра предполагает множество вариантов поведения в различных ситуациях. A Way Out разрабатывает студия, ответственная за создание Brothers: A Tale of Two Sons — великолепной инди-игры, геймплей которой основан на взаимодействии двух героев-братьев. Игра выйдет в начале 2018 года на PS4, Xbox One и PC.
Electronic Arts на выставке E3 много говорила о Star Wars: Battlefront II, и из этих разговоров следует, что 17 ноября 2017 года выйдет главный многопользовательский шутер года. EA обещает, что все дополнения к игре будут бесплатными для всех пользователей, игровые сценарии охватят все эпохи вселенной «Звездных войн», а играть можно будет не только с живыми соперниками, но появится и полноценная однопользовательская кампания. Battlefront II будет в несколько раз больше предшественника, а еще в нем переработают механизм стрельбы из бластеров — многие игроки жаловались, что оружие «Звездных войн» кажется несерьезным.
Middle-earth: Shadow of War станет одной из первых игр, которая будет поддерживать все технологические достижения обновленного Xbox One, в том числе разрешение 4K. Это продолжение Middle-earth: Shadow of Mordor, неожиданно удачной и необычно сконструированной игры о мести оркам из Мордора — и о том, как устроено орочье общество. Орки — главные герои трейлера новой игры, и они настолько обаятельные, что их даже жалко убивать. Shadow of War выйдет 10 октября 2017 года на Xbox One (с поддержкой Xbox One X), PS4 и PC.
Need for Speed Payback совершенно не скрывает того, что она вдохновлена серией фильмов «Форсаж». В трейлере, демонстрирующем геймплей игры, показана миссия по угону особенного спортивного автомобиля. Игроку нужно догнать грузовик, подсадить напарницу, а затем, когда она окажется за рулем, уйти от погони. В новой Need For Speed можно будет не только участвовать в гонках, но и искать брошенные машины на карте, отгонять их в гараж и улучшать. Payback выйдет 10 ноября на Xbox One, PlayStation 4 и PC.