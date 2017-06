Продолжение Wolfenstein, новая игра от BioWare и переиздание Shadow of the Colossus: главное с выставки E3

В мире Wolfenstein II: The New Colossus нацистская Германия победила и правит миром, и только небольшая кучка повстанцев, живущих в подполье, готова оказать сопротивление. Прошлые игры из серии, Wolfenstein: New Order и Old Blood, очень удачно перезапустили серию, их хвалили за стиль, сюжет и атмосферу антиутопии; The New Colossus, судя по трейлеру, будет не хуже. Главный герой — снова американский агент Би-Джей Бласковиц, который раздобыл стильный металлический колпак, защищающий лицо. Игра выйдет 27 октября 2017 года на PC, Xbox One и PS4.