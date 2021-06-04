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Стань агентом лета!

шапито

ПМЭФ-2021 как будто сгенерирован безумной нейросетью Бутылка виски стоит как квартира в Торжке, вокруг бегают какие-то рокеры и робособаки. Еще и этот стенд прокуратуры…

Источник: Meduza

В Санкт-Петербурге завершается Петербургский международный экономический форум. Он проходил впервые за два года — в 2020-м мероприятие отменили из-за коронавируса. По мнению властей, форум прошел очень успешно: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что на нем вопреки прогнозам скептиков был «полный аншлаг». Ознакомиться с самыми важными заявлениями главного участника форума, Владимира Путина, можно тут, а всех остальных гостей — здесь. А в этом материале мы рассказываем о том, что любопытного произошло на мероприятии и вокруг него (помимо самих выступлений).

Без кого в России никак не может обойтись форум по экономике? Разумеется, без прокуратуры!

Впервые на ПМЭФ свой стенд установила Генеральная прокуратура — как отмечало издание «47news», он оказался самым популярным стендом форума: посетители, замечая его, «радуются и фотографируются». Сами представители прокуратуры пояснили, что на стенде все участники форума могут обратиться к ним с жалобами.  

Стенд был поставлен по инициативе генпрокурора Игоря Краснова, который сам выступал на форуме 3 июня. Но Краснов был не первым руководителем надзорного ведомства, выступавшим на ПМЭФ, — несколькими годами ранее в мероприятии участвовал Юрий Чайка. 

На ПМЭФ очень дорогая еда. Настолько, что на это жалуется даже Ксения Собчак

Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» в первый день работы форума опубликовал меню, которое предлагают гостям. На ПМЭФ, например, можно съесть овощной салат за 990 рублей, суп том-ям за 1700 рублей, а фирменное блюдо — бок ягненка — стоит 17 тысяч рублей. Цена на виски - от 3500 рублей за одну порцию. Ну а дальше цены просто улетают в космос.

Ксения Собчак, в свою очередь, опубликовала меню из буфета: полноценный комплексный обед в нем стоит 3800 рублей. «Буфет ***** [офигел] примерно так же, как и весь форум», — написала Собчак у себя в телеграме. 

На ПМЭФе все веселятся на концертах. При этом во всем остальном городе концерты отменяют

В неформальную программу ПМЭФ вошли более 35 приемов, вечеринок, концертов и фестивалей. Перед гостями форума, в частности, выступали Григорий Лепс, Леонид Агутин, Светлана Лобода, Zivert. 

Наиболее обсуждаемым событием музыкальной части форума стало первое публичное выступление группы «Зоя», нового проекта лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова. О существовании группы музыкант впервые рассказал 31 мая, а 1 июня состоялся релиз дебютного альбома «Это жизнь». Уже 2 июня «Зоя» выступала на ПМЭФ. 

Внимание! В видео присутствует мат (но это же Шнуров).

На фоне крупных выступлений на ПМЭФ власти Санкт-Петербурга отменили несколько концертов, никак с форумом не связанных. То есть неожиданно вспомнили о необходимости «сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку» в городе. Допустим, 4 июня, буквально за несколько часов до начала, отменили выступление «Арии»; также не состоятся запланированные на 6 июня концерты The Hatters и «Касты». 

На форуме чиновники сами пишут заметки в государственных СМИ о себе (Как будто и без этого они не были достаточно хвалебными)

РИА Новости в рамках ПМЭФ провело акцию, в ходе которой чиновники, по выражению самого агентства, «попробовали себя в роли выпускающего редактора». За несколько дней работы специального стенда более десятка чиновников публиковали и редактировали новости и выпускали их на сайт и в ленту агентства.

Так, представитель МИД Мария Захарова опубликовала новость про возможный рост хакерских атак из-за рубежа в преддверии выборов. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак - о том, что партия существенно обновилась по итогам праймериз. Вице-премьер Марат Хуснуллин — о том, что в Крыму принципиально решен вопрос с поставками воды. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин — о том, что в ближайшее время поговорит с руководителем NASA.

И вообще, чиновники ведут себя чуть более расслабленно, чем обычно

Помимо публикации заметки на РИА Новости Рогозин на ПМЭФ рассказывал анекдоты.

А вот — председатель ЦБ Эльвира Набиуллина без броши.

Ну и, конечно, на ПМЭФе много о-о-очень запоминающихся стендов

А еще там есть робособаки! И, кажется, они нашли общий язык с обычными собаками

Бонус. Вечеринка «Яндекса»

Крупнейшая российская IT-компания, как и многие другие, в рамках неофициальной программы ПМЭФ провела собственную вечеринку. Как говорится, если ваш экономический форум не похож на это, даже не думайте нас приглашать.

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Григорий Левченко

Фото в анонсе: Иван Петров / Коммерсант

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