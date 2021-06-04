ПМЭФ-2021 как будто сгенерирован безумной нейросетью Бутылка виски стоит как квартира в Торжке, вокруг бегают какие-то рокеры и робособаки. Еще и этот стенд прокуратуры…

Без кого в России никак не может обойтись форум по экономике? Разумеется, без прокуратуры!

Впервые на ПМЭФ свой стенд установила Генеральная прокуратура — как отмечало издание «47news», он оказался самым популярным стендом форума: посетители, замечая его, «радуются и фотографируются». Сами представители прокуратуры пояснили, что на стенде все участники форума могут обратиться к ним с жалобами.

Стенд был поставлен по инициативе генпрокурора Игоря Краснова, который сам выступал на форуме 3 июня. Но Краснов был не первым руководителем надзорного ведомства, выступавшим на ПМЭФ, — несколькими годами ранее в мероприятии участвовал Юрий Чайка.