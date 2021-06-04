Путин выступил на Петербургском форуме — про платную вакцинацию для иностранцев и глобальное потепление Вот кратчайший пересказ его речи
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Мировая экономика восстанавливается, но есть риски для общей безопасности. Пример — вакцинация. Сейчас на страны с высокими доходами (16% населения Земли) приходится половина всех вакцин, а у сотен миллионов людей нет к ним доступа — своя рубашка ближе к телу. Каждый взрослый россиянин может бесплатно сделать прививку. Российская вакцина — самая безопасная и эффективная, и нет ни одного летального исхода. Я и на себе это испытал: небольшая температура, но какая хорошая защита! До конца июня надо организовать платную вакцинацию иностранцев в России. Сегодня завершена первая нитка газопровода «Северный поток — 2»: нужно только трубы приподнять и сварить. Несколько слов о внутренних делах. В России выросла безработица, доходы припали, но катастрофы не произошло. Предлагаю программу льготной ипотеки продлить еще на год — до 1 июля 2022 года, а семейную ипотеку распространить на семьи с одним ребенком. Уже в этом году начнем выдавать малому и среднему бизнесу кредиты под поручительство «Корпорации МСП» — это позволит предпринимателям к 2024 году привлечь 600 миллиардов рублей. Говорят, что Россия не очень заинтересована в решении проблемы глобального потепления. Это чушь! Надо наращивать леса, вкладываться в их защиту, чтобы повысить экологическое благополучие. Мы очень озабочены.
Это приблизительный пересказ выступления Владимира Путина на ПМЭФ. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.