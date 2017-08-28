истории
Пинк о дочери, Джаред Лето о Честере Беннингтоне. И кое-что еще Три вдохновляющие речи с церемонии награждения MTV VMA-2017
В ночь на 28 августа в Калифорнии прошла церемония награждения победителей премии MTV Video Music Awards 2017. Эд Ширан стал артистом года, а рэпер Кендрик Ламар получил приз за лучший клип. «Медуза» рассказывает о главных видео с MTV VMA-2017.
Пинк поддерживает свою дочь
Пинк получила специальную премию MTV имени Майкла Джексона «Признание поколения». Получив награду, она выступила с вдохновляющей речью о своей дочери.
Пинк рассказала, что однажды шестилетняя Уиллоу сказала ей: «Мама, я самая страшная девочка из всех, что я знаю. Я выгляжу как мальчик с длинными волосами». Певица не стала возражать, и вместо этого сделала для дочери презентацию с андрогинными рок-звездами — Майклом Джексоном, Дэвидом Боуи, Фредди Меркьюри, Энни Леннокс, Принсом, Дженис Джоплин, Джорджем Майклом, Элтоном Джоном и другими.
С помощью этой презентации и на своем собственном примере Пинк показала дочери (а на самом деле всем артистам), что нет смысла подстраиваться под мнение окружающих.
Полную расшифровку ее речи можно прочитать на сайте MTV. А вот как она пела на VMA:
Джаред Лето поддерживает тех, кто отчаялся
Музыкант Джаред Лето выступил с речью памяти солиста Linkin Park Честера Беннингтона и фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла. Оба музыканта погибли в 2017 году. Оба совершили суицид.
В конце своей речи он обратился к зрителям: «Если кто-нибудь из вас кажется, что надежды нет, послушайте меня: вы не одиноки. Выход всегда есть. Не сдавайтесь. Я обещаю, лучшие достижения в жизни происходят сразу после самых темных дней».
Группа Джареда Лето Thirty Seconds to Mars вместе с Трэвисом Скоттом исполнила «Walk On Water». Музыкантов снимали на инфракрасные камеры — и вот как это выглядело:
Logic поддерживает всех
Рэпер Logic вместе с Khalid и Алессией Карой исполнил свою песню «1-800-273-8255» (это телефонный номер Национальной линии помощи для предупреждения самоубийств).
В конце выступления Logic заявил: «Я хочу воспользоваться моментом и поблагодарить вас за платформу, с которой я могу говорить о том, о чем не хотят говорить большие медиа: психическое состояние, тревожность, суицид, депрессия и столько всего, о чем я говорю в своем альбоме. О расизме, дискриминации, сексизме, домашнем насилии, сексуальном насилии и много чем еще. Мне плевать, какого цвета ваша кожа. Христианин ли вы, мусульманин ли, гей или гетеросексуал, я здесь, чтобы бороться за ваше равенство».
Полностью расшифровку его речи можно прочитать здесь.