Кендрик Ламар получил премию MTV за лучший клип года

MTV
06:48, 28 августа 2017
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Рэпер Кендрик Ламар получил приз за лучший клип года на песню «HUMBLE.» на церемонии наград MTV Video Music Awards. Он же получил премию за лучшее хип-хоп видео, за лучшую художественную работу и за лучшую режиссуру.

Еще одна награда за клип на «HUMBLE.» была вручена за лучшие визуальные эффекты.

Kendrick Lamar — HUMBLE.
KendrickLamarVEVO

Артистом года признан Эд Ширан, премию за лучшее рок-видео получила группа Twenty One Pilots, открытием года назван певец Халид, лучшим поп-клипом признано видео Fifth Harmony на песню «Down».

Церемония наград MTV VMA проводится с 1984 года. Премия является одной из наиболее престижных наград в поп-музыке.
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