Кендрик Ламар получил премию MTV за лучший клип года

Рэпер Кендрик Ламар получил приз за лучший клип года на песню «HUMBLE.» на церемонии наград MTV Video Music Awards. Он же получил премию за лучшее хип-хоп видео, за лучшую художественную работу и за лучшую режиссуру.

Еще одна награда за клип на «HUMBLE.» была вручена за лучшие визуальные эффекты.

Артистом года признан Эд Ширан, премию за лучшее рок-видео получила группа Twenty One Pilots, открытием года назван певец Халид, лучшим поп-клипом признано видео Fifth Harmony на песню «Down».