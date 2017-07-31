Первый в истории словарь про биржу, написанный человеческим языком «Тинькофф Банк» возвращается на «Медузу»!

Дословно это паевой инвестиционный фонд. Идея такая: сидите вы за столом с друзьями. И у каждого из вас, о чудо, есть свободные деньги. Но вы вообще не понимаете, чего с ними делать. И тут оказывается, что один из ваших друзей как раз разбирается. Он работает в Китае и знает все о китайских стартапах — и вообще вы ему все доверяете. И он говорит: а давайте мы все объединимся, я соберу у вас ваши деньги, и мы создадим фонд, которым буду управлять я. Я вложу эти деньги в китайские стартапы, а вы получите доли в этом фонде, то есть паи — кто сколько вложил, тот столько и получил. И вы соглашаетесь. Так появляется ПИФ. А потом он начинает работать и выясняется, что другие тоже хотят в него вложиться — и покупают еще паи. То есть, по сути, вы доверяете кому-то другому распоряжаться вашими деньгами.