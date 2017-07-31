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Первый в истории словарь про биржу, написанный человеческим языком «Тинькофф Банк» возвращается на «Медузу»!
Мы не делали проекты с «Тинькофф Банком» вот уже почти год: дело в том, что за предыдущие два года мы рассказали, кажется, обо всем, что есть в «Тинькофф». Но тут «Тинькофф» запустил сервис «Инвестиции» — с помощью него можно вкладывать деньги в биржевые инструменты. И с этим есть проблема: почти никто в России не понимает, как устроена биржа, средний уровень финансовой грамотности в лучшем случае доходит до понимания устройства депозитов и — дай бог — кредитов, но когда дело доходит до акций и — не дай бог — фьючерсов, мозги ломаются. Это не снобизм — в редакции «Медузы» тоже немного людей, которые действительно понимают такие вещи. В общем, мы решили воспользоваться моментом и рассказать о фондовом рынке так, чтобы понял десятилетний.
Глава первая
Я вообще в этом ничего не понимаю!
Не бойтесь, этот словарь сделан специально для вас. Если вы потратите сейчас двадцать минут, мы вам объясним азы фондового рынка. Обещаем. Внимание! Знание терминов не гарантирует, что вы станете хорошим инвестором (простите, это был первый непонятный термин).
Фондовый рынок, он же рынок ценных бумаг
Это все, о чем этот материал. То есть все-все-все ценные бумаги, которые торгуются в государстве.
Ценная бумага
Бумажка, которая имеет какую-то специальную цену. По сути, это документ, дающий право на владение чем-то. Всем этим можно торговать. Деньги — это, разумеется, тоже ценные бумаги. Только не относитесь к этому определению слишком буквально: разумеется, для владения акцией, скажем, Tesla не обязательно покупать физическую бумагу с гербовой печатью. Достаточно, чтобы где-то было записано, что вы этим владеете. Равно как деньгами вы тоже можете пользоваться без наличных.
Биржа
Рынок, он же базар, то есть место, где встречаются продавцы и покупатели. Только там торгуют не овощами и мясом, а финансовыми товарами.
NASDAQ, Nyse, LSE, ММВБ-РТС
Это разные биржи. Их, конечно, гораздо больше. NASDAQ и Nyse — американские биржи. LSE — лондонская биржа. ММВБ-РТС — московская.
Котировки
То же, что ценник в магазине, только на бирже. Только в магазине каждую секунду никто не переклеивает ценники, а на бирже переклеивают.
Голубые фишки
Голубые фишки — акции самых классных компаний. Под классными имеются в виду самые крупные и проверенные компании на бирже. На основе голубых фишек рассчитывают «индексы голубых фишек». Московская биржа, например, включает в него 15 компаний: «Газпром», Сбербанк, «Магнит» и т. д.
Первый эшелон
Примерно то же самое, что и голубые фишки.
Биржевой индекс
Главный способ понять, что вообще происходит. Индекс биржи автоматически получается из цены акций самых показательных компаний (например, голубых фишек) на этой бирже.
Эмитент
Тот, кто выпускает любые ценные бумаги (в том числе деньги). Центробанк напечатал рубли — значит, он эмитент.
Брокер
Тот, кому разрешено торговать на бирже. Брокер — это всегда компания, потому что физическим лицам на бирже торговать запрещено. По сути, брокер — это агент, который пускает вас на биржу и берет с вас за это деньги.
Трейдер
Это тот, кем вам ни в коем случае в ближайшее время не стоит становиться, раз вы читаете этот словарь. Это то, как мы представляем безумие биржи: людей, которые совершают каждый день кучу операций, играют на скачках цен. То ли дело инвесторы!
Инвестор
На самом деле это, конечно, любой, кто во что-то вложился, но в данном случае имеется в виду антипод трейдера. Инвестор — тот, кто, скажем, вложил 100 рублей в акции Apple, спокойно ими владеет и никуда не спешит. То есть он относится к бирже так же, как к вкладам в банке.
глава вторая
Вы, кажется, забыли про акции!
Не забыли, мы их просто в отдельную главу засунули. Потому что это важнейший термин на бирже (и то, что вы, скорее всего, будете покупать, если станете инвестором).
Акция
Представьте, что вы компания. И вам нужны деньги — причем не в долг, а насовсем. Вы идете на биржу и говорите — вот есть часть моей компании, ее можно купить по кускам. Вы купите, а у меня появятся деньги на развитие. Каждый кусок компании — это документ, то есть акция.
Акционер
Это вы, если вы купили акцию. Важный момент: любой владелец акции компании — совладелец этой компании. То есть если вы даже купили акций на 0,000000003% ВТБ, вы совладелец ВТБ.
Комментарий «Тинькофф Банка»: Котировки на бирже меняются каждую секунду. Вы увидели акцию за 5000 рублей, 10 секунд ушло на покупку, а оказалось, что она стоит уже 5050 рублей. Поэтому «Тинькофф-инвестиции» фиксируют цену на несколько минут: если видите, что к оплате 5000 рублей, столько денег и заплатите. Через нас можно покупать и российские акции, и иностранные. Например, того же Facebook или Apple.
Дивиденды
Представьте, что вы купили акцию Apple. Поздравляем, вы стали совладельцем Apple! Компания Apple зарабатывает дикие деньги каждый год, а тратит гораздо меньше. По идее, прибыль компании (то, что она не тратит на жизнь) должна распределяться между владельцами — это и есть дивиденды. Получается, что вы не только владеете акциями, которые — возможно — сами по себе растут в цене, но еще и получаете дополнительные деньги! Правда, иногда совет директоров решает, что всю прибыль надо вложить в развитие, и тогда никаких дивидендов никому не достается.
Привилегированные акции (префы)
Это когда вы продаете свои права за деньги. Если у вас привилегированные акции, вы получаете больше дивидендов, но не имеете права голосовать на собрании акционеров — то есть никак не влияете на жизнь компании. При этом собрание акционеров может, например, решить не выплачивать в этом году дивиденды и вложить деньги в развитие. Ха!
(Правда, если компания решает никому не выплачивать дивиденды, привилегированные акции получают право голосовать).
Реестр акционеров
Это список всех акционеров. Важное знание в контексте дивидендов. Дело в том, что дивиденды выплачиваются тем, кто есть в реестре на определенную дату. То есть если вас внесли в этот реестр хотя бы на сутки позже (например, на Московской бирже вас вписывают в реестр через два дня после покупки — то есть накануне закрытия реестра покупать акции не очень осмысленно), никакие дивиденды вы в этом году не получите.
Лот акций
Минимальное количество акций, которое можно купить или продать за раз. Скажем, акция ВТБ сейчас стоит 6 копеек, но никто не даст вам за 6 копеек стать совладельцем ВТБ: вам нужно купить минимум 10 000 акций. А вот у «Транснефти» лот состоит из 1 акции. Только стоит эта одна акция 178 000 рублей.
Глава третья
Ну про облигации-то вы точно забыли!
Ничего подобного. Облигации важны не меньше акций (а может, даже больше), поэтому тоже заслуживают отдельной главы.
Облигация
Один из самых надежных способов вложить свои деньги. Устроено это так: есть компания, которой нужны деньги, но она не хочет или не может продавать часть себя (то есть акции). Тогда она говорит: дайте мне в долг, а я верну — в указанную дату и в указанном размере. Важный момент: если с компанией что-то случится, то владельцы облигаций получат свои деньги раньше, чем акционеры, потому что сначала раздаются долги, а потом уже оставшееся делят между владельцами.
Номинал облигации
Те деньги, которые вы точно получите, если додержите облигацию до даты погашения. Дату погашения вы всегда знаете — так же, как и дату, когда у вас закончится вклад.
Купонный доход
Это процент, который компания обещает вам выплатить поверх цены самой облигации. Это как проценты по кредиту, которые берет с вас банк, только в данном случае вы сами являетесь банком. Скажем, вы купили облигацию на 1000 рублей с купоном в 5%. Это значит, что каждый год вы будете получать 50 рублей. Только не думайте, что купоны есть у всех облигаций, — это не так.
Дисконт
Скидки! Скажем, номинал у облигации 1000 рублей, а вам предлагают за 900. Надо брать. С другой стороны, иногда, если вы хотите продать свои облигации раньше времени, их никто не купит без дисконта. Например, вы купили облигации не самого надежного банка, покупатель понимает риск — и не будет покупать облигации за полную сумму. Возможна и другая ситуация — когда облигации считаются надежными и доходными, у вас их могут выкупить дороже номинала (это уже не дисконт, а премия).
ОФЗ (облигации федерального займа)
Это когда у вас берет в долг российское государство. На случай если вы не доверяете российскому государству: это не как с пенсиями. Если государство не расплатится с вами за облигации, то случится дефолт, а это самый-самый-самый финансовый ад из возможных (как в 1998 году). Поэтому облигации федерального займа считаются самыми надежными облигациями среди российских облигаций.
Евробонд
Те же самые облигации, только выпущенные в неродной валюте (совершенно необязательно в евро). То есть если российский банк выпускает облигации в юанях — это евробонд.
Комментарий «Тинькофф Банка»: Евробонды — отличная альтернатива депозитам. Сейчас ставки по валютным вкладам в банках от 0 до 1,5%, а по облигациям можно получать доход 4–5% и больше.
Глава четвертая
Кажется, про акции и облигации понятно! Давайте дальше
Отлично. Это был самый-самый-самый базовый ликбез. Сейчас будет чу-у-у-у-у-уть сложнее, но на самом деле тоже понятно.
Тикер
Позывной компании на бирже, чтобы было проще торговать и понимать, о ком речь. Это как у вас есть имя и фамилия, которые все пишут с ошибкой, а есть номер паспорта — и тут попробуй перепутай. Тикер состоит обычно из четырех букв: например, «Уралкалий» — это URKA. Тикеры не универсальны — у одной компании на разных биржах могут быть разные тикеры.
Волатильность
Это то, что происходит с рублем последние пару лет. То есть это когда что-то очень сильно колеблется в цене.
Спред
Разница между ценой покупки и продажи. Вы пришли в обменник, в нем доллар продают за 61, а покупают за 60 рублей. Значит, спред — 1 рубль.
Риски
Это риски! Этот пункт сюда попал по одной причине: важно понимать, что чем выше потенциальная доходность того, что вы покупаете, тем выше опасность не заработать, а потерять. Чудес не бывает.
Ликвидность
Представьте, что вы торгуете на рынке в овощной палатке. У вас на прилавке много товаров — все вы их у кого-то купили и теперь перепродаете. Лучше всего идут помидоры — они дешево стоят, вкусные, сочные, спелые. Разлетаются как горячие пирожки. Они — ликвидный товар. А рядом лежит папайя — она дорогая и никому не нужна. Лежит себе и лежит. А вы на нее деньги потратили. Она неликвидна. Биржа устроена точно так же — это правда место встречи продавцов и покупателей. И не факт, что на ваш товар найдется покупатель.
Историческая доходность
Способ посмотреть на ситуацию шире с высоты прожитого биржей времени. Скажем, вы смотрите на акции Amazon, и они за день подешевели на 2%. Но зато за год они выросли на 10% — значит, их историческая доходность за год составила 10%. И на этом правильней рассчитывать перспективы заработать (если, конечно, вы инвестор, а не трейдер).
Быки
Оптимисты. Считают, что цены вырастут.
Медведи
Наоборот, пессимисты. Считают, что цены упадут.
Дефолт
Вы заняли у кого-то денег и сказали, что отдадите в среду — потому что в среду вам должны дать зарплату. Но в среду вам зарплату не дали, пообещав дать ее в четверг. Но долг-то надо возвращать. А денег нет. А передоговориться не получается. Такая ситуация называется дефолтом — вы взяли на себя финансовые обязательства, но не можете их выполнить.
Банкротство
Продолжаем грустную историю из предыдущего пункта. Вы не смогли отдать деньги в среду и объявили дефолт. Проблема в том, что в четверг вы опять не получили зарплату. Более того — вас уволили. И денег не дали. И не дадут, потому что зарплата была черная. В этот момент становится понятно, что долг вы не сможете отдать в принципе. И вот это называется банкротством. Проблема в том, что банкротом вас может признать только суд — он должен убедиться, что вам правда нечем отдавать долги. Это, правда, не значит, что завтра вы сможете спокойно про долги забыть — суд опишет процедуру, по которой вы будете постепенно рассчитываться со своими кредиторами.
Листинг
Это когда компания выходит на какую-то биржу — то есть буквально включение компании в список (от английского list — «список»).
IPO, Initial Public Offering
Первый листинг в истории компании. При IPO компания становится публичной, то есть ее акции может купить кто угодно, и она публично отчитывается перед акционерами.
ICO (Initial Coin Offering)
Это вообще не отсюда, вам в карточку про криптовалюты.
ПИФ
Дословно это паевой инвестиционный фонд. Идея такая: сидите вы за столом с друзьями. И у каждого из вас, о чудо, есть свободные деньги. Но вы вообще не понимаете, чего с ними делать. И тут оказывается, что один из ваших друзей как раз разбирается. Он работает в Китае и знает все о китайских стартапах — и вообще вы ему все доверяете. И он говорит: а давайте мы все объединимся, я соберу у вас ваши деньги, и мы создадим фонд, которым буду управлять я. Я вложу эти деньги в китайские стартапы, а вы получите доли в этом фонде, то есть паи — кто сколько вложил, тот столько и получил. И вы соглашаетесь. Так появляется ПИФ. А потом он начинает работать и выясняется, что другие тоже хотят в него вложиться — и покупают еще паи. То есть, по сути, вы доверяете кому-то другому распоряжаться вашими деньгами.
ЕТФ, ETF, Exchange Traded Fund
Похоже на ПИФ. Только в случае ПИФа вы идете в управляющую компанию, которая озвучивает вам условия покупки пая, а ЕТФ вы можете купить через брокерский счет, как акции, — и продать в любой момент. Набор ценных бумаг в ЕТФ чаще всего завязан на понятном и признанном индексе. Например, в «Тинькофф-инвестициях» есть индекс рынка акций Германии. Здесь вы инвестируете одновременно в 63 компании, включая Siemens, Bayer, Deutsche Telekom, Deutsche Post и SAP.
Комментарий «Тинькофф Банка»: Когда покупаете ETF, вы вкладываетесь сразу в группу компаний или в целую отрасль экономики. В «Тинькофф-инвестициях» 12 ETF на выбор. Например, есть ETF «Акции российских компаний», туда входят «Лукойл», Сбербанк, «Газпром», «Роснефть», всего 51 компания. Грубо говоря, если растет российская экономика — вы зарабатываете. Падает российская экономика — вы теряете деньги. Потенциальный доход здесь меньше, чем если вложить все в одну компанию, но и риски ниже в разы.
Депозитарий
Образно говоря, сейф, в котором все брокеры арендуют ячейки. В ячейках хранятся вещи двух типов. Во-первых, реальные ценности, например золотые запасы или физические деньги (в данном случае речь идет буквально о гигантских сейфах). Во-вторых, депозитарий — это хранилище всех операций. Если вы купили акцию Apple, вам не выдается бумажка с печатью — вместо этого в депозитарии появляется запись, что акция Apple теперь закреплена за вами. Выходит, депозитарии — это то, на чем держится весь рынок. Поэтому их деятельность строго регулируется — ни один депозитарий не может работать без лицензии, выданной центробанком страны.
Форекс
Это рынок торговли валютой вне бирж. Придумали его банки, чтобы обмениваться валютой друг с другом. Но на этом рынке существуют компании, которые называются дилинговые центры, — они дают возможность работать на форексе не банкам, а обычным людям. Главная проблема в том, что на форексе, в отличие от биржи, все видят разные цены и дилинговые центры могут нарисовать любые цены, чтобы клиент потерял деньги, — а могут и не рисовать. Короче говоря, тут все крайне непрозрачно, и торговать там крайне рискованно, хоть и законно. Если хотите торговать валютой, лучше пойти на валютный рынок Московской биржи. Для понимания: на «Медузе» реклама форекса запрещена.
Производный финансовый инструмент (дериватив)
Вы пришли в магазин одежды. И там продаются офигенные штаны. Только вы сейчас их не хотите или не можете купить: денег нет или просто вам сейчас с ними неудобно таскаться. Вы идете на кассу и говорите — я куплю у вас штаны, но завтра до 5 вечера за ту же цену, только вы их никому не продавайте. И вот вам за это 100 рублей. Продавец такой — окей, не проблема, вот вам расписка, что я завтра обязан буду вам их в 17:00 продать. Так вот, штанами в случае биржи являются акции или облигации, а расписка, которую вы получили на кассе, — деривативом.
Фьючерсы и опционы
Основные виды деривативов. Вернемся к не очень реалистичной истории со штанами. Приходите вы на следующий день за штанами, а в магазине распродажа! Ваши штаны стоят в два раза дешевле! Так вот, если ваша расписка была опционом, то вы можете плюнуть, выкинуть расписку и купить штаны в два раза дешевле, забив на потраченные 100 рублей. Но если ваша расписка была фьючерсом, то вы будете обязаны купить штаны за старую цену — плюс те самые сто рублей, которые вы вчера отдали на кассе. Но представьте, что цены не упали, а резко выросли. Инфляция в стране! Вы пришли в магазин, штаны для всех стоят 3000 рублей, а для вас по-прежнему 2000 рублей. Вы довольно вручаете грустному продавцу свой фьючерс и забираете штаны.
Хеджирование рисков
Минимизация рисков — то есть ровно то, что описано в предыдущем пункте.
Технический анализ
То, чего нам всем не хватает. Это предсказание будущего на основе знаний прошлого. То есть рисуется модель изменения цены на финансовые активы на основе того, как их цена вела себя в прошлом.
Фундаментальный анализ
Еще один способ предсказать будущее — только не на основе цены акций, а на основе финансовых показателей: чистой прибыли, движения денежных потоков, выплаты дивидендов.
Глава пятая
Может, попробовать?
Попробуйте! А мы переходим к самой практической части этого словаря — она, кстати, очень короткая.
Торговый терминал
Это программа (или сайт), с помощью которой вы можете торговать на бирже. Чтобы зайти в терминал, нужно открыть брокерский счет.
Брокерский счет
Это специальный банковский счет, без которого нельзя торговать на бирже. Это как страница в фейсбуке: там точно так же зафиксированы посты, которыми вы поделились, или видео, которые перепостили. Браузер, через который вы зашли в фейсбук, — это брокер, страница — ваш брокерский счет, а фейсбук вообще — фондовый рынок.
ИИС
Индивидуальный инвестиционный счет. С помощью него государство призывает всех нас инвестировать деньги. Смысл вот в чем: если вы положите на такой счет до 400 000 рублей, то 13% из этой суммы вы сможете вернуть в качестве налогового вычета. Но есть и ограничения — вы не сможете снять деньги с этого счета в течение трех лет.
Комиссия
То, что берет с вас брокер за то, что дает вам торговать на бирже. Чем больше функций берет на себя брокер, тем выше комиссия (в принципе, логично). Еще брокер часто берет абонентскую плату за свои услуги. Обязательно изучайте все условия у брокера — это важно примерно так же, как и условия кредита, который вы берете. Может быть много нюансов.
Плечо
Это когда вы торгуете в кредит. Устроено так: у вас на счету есть 100 рублей. Это мало — во что бы вы ни вложились, много не заработать. Поэтому брокер предлагает вам свое плечо (например, 1:5) — это значит, что за вложенные свои 100 рублей вы можете получить в управление еще 500 кредитных рублей. Как вы догадываетесь, это не аттракцион невиданной щедрости: во-первых, за плечо надо платить комиссию, во-вторых, если вы эти деньги проиграете, то их, скорее всего, придется отдавать (это серьезно, почитайте вот историю про несчастного брокера).
Инвестиционный портфель
Это все, что вы вложили: акции: облигации, валюты, депозиты — неважно. Портфель надо диверсифицировать.
Диверсификация
Предположим, вы решили посадить огурцы. Но огурцы вы не умеете сажать, поэтому есть вероятность, что они погибнут. Зато вы отлично сажаете редиску. Редиска — это класс! А еще… морковка! Этот незамысловатый пример описывает диверсификацию — чтобы не остаться без еды с огорода летом, вы вкладываетесь в несколько разных садовых культур. Точно так же делают игроки на бирже — они диверсифицируют свои активы. Например, вы вложились в рубль и доллар — один падает, другой растет. Вы не проигрываете. Более сложный пример: акции нефтяной и авиакомпании. Топливо дешевеет — нефтедобытчики теряют прибыль, а авиакомпании, наоборот, начинают зарабатывать больше.
P. S. «Тинькофф-инвестиции»
Комментарий «Тинькофф Банка»: В «Тинькофф-инвестициях» все так же просто, как в этом словаре. Вот почему наш сервис один из лучших вариантов для начинающего инвестора:
- В «Тинькофф-инвестициях» нет торгового терминала со скачущими графиками, зато есть понятный сайт. Такой же удобный, как наше мобильное приложение.
- Чтобы купить акции, облигации и ETF, достаточно сделать один клик.
- Покупать можно прямо с карты. Так больше ни один брокер не умеет. Если вы когда-нибудь покупали книжку в интернет-магазине, справитесь и с покупкой ценных бумаг.
- Зарабатываем на комиссии 0,3% за сделку (минимум 99 рублей). Других комиссий нет, абонентской платы нет.
- Не нужно ходить в офис, чтобы открыть счет. От нас приедет представитель тогда, когда вам удобно.