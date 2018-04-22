Второй альбом «АИГЕЛ», дуэта поэтессы из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и петербургского электронщика Ильи Барамии, называется «Музыка», но название — это единственное, что тут банально. Основная тема — снова русская тюрьма: первый альбом «АИГЕЛ» метафорически рассказывал, как мужа лирической героини посадили по надуманному поводу; второй — во многом о том, что происходит дальше, в том числе — когда человек выходит на свободу. Из бытовых и жутких сюжетов Гайсина вытаскивает большую поэзию, а Барамия — большой грув. Важный плюс по сравнению с «1190»: тут больше мелодий и больше песен, под которые можно танцевать. Например, эта.