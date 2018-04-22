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Оксимирон, Люкке Ли, Айгель, Хаски — а также 12 минут блэк-метала «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этом выпуске: «АИГЕЛ» возвращаются к тюремной теме, Люкке Ли снова меняет личину, Оксимирон отправляет себя на пенсию, а Елка делает вид, что она не Елка. Подписывайтесь на обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Люкке Ли «Hard Rain»
Шведская певица — мастер перевоплощений: она уже практиковала и трогательную скандинавскую эстраду, и мистическую поп-готику. Новый альбом Люкке называется «So Sad, So Sexy» — и судя по первым песням, это еще один интересный костюм: на сей раз — астеничный нордический Rʼn'B, одновременно холодный и торжественный. Очень красиво.
«АИГЕЛ» «Снег»
Второй альбом «АИГЕЛ», дуэта поэтессы из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и петербургского электронщика Ильи Барамии, называется «Музыка», но название — это единственное, что тут банально. Основная тема — снова русская тюрьма: первый альбом «АИГЕЛ» метафорически рассказывал, как мужа лирической героини посадили по надуманному поводу; второй — во многом о том, что происходит дальше, в том числе — когда человек выходит на свободу. Из бытовых и жутких сюжетов Гайсина вытаскивает большую поэзию, а Барамия — большой грув. Важный плюс по сравнению с «1190»: тут больше мелодий и больше песен, под которые можно танцевать. Например, эта.
Слушать новый альбом «АИГЕЛ» «Музыка» целиком: «ВКонтакте»
Хаски «Иуда»
Еще одна записка из подполья в исполнении еще одного человека, который всерьез приближает русский рэп к статусу большой поэзии. Есть ощущение, что практикуемая Хаски эстетика монохромного упадка в какой-то момент рискует истощиться — но этот момент пока не настал.
Оксимирон и Локимин «Горсвет»
Самый популярный русскоязычный рэпер напоминает, что он жив. Под задорный электронный скрежет и с помощью давнего приятели Локимина (собственно, под такую музыку обычно читает именно он) Оксимирон тараторит куплет, хорошо пригодившийся бы ему в любом баттле, — но на давно обещанную новую творческую главу это совсем непохоже. Справедливости ради, текст песни в том числе и об этом.
ЯАVЬ «Вылечи мою любовь»
Драматический, хитро придуманный и замечательно спетый Rʼn'B в исполнении как бы законспирированного проекта со странным названием. На самом деле конспирации тут столько же, сколько у группы The Uchpochmack — как там было сразу понятно, что это Земфира, так и тут по голосу моментально узнается лучшая российская поп-певица Елка.
Boulevard Depo и IC3PEAK «Ожоги»
Самый любопытный трек из нового альбома уфимского хедлайнера новой школы — его бубнеж тут здорово сочетается с колкой меланхолией солистки электронного дуэта IC3PEAK. Почти что романтическая эстрада — только какая-то отстраненная, зимняя, опасная.
Слушать новый альбом Boulevard Depo «Rapp2» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Алексис Тейлор «Beautiful Thing»
Алексис Тейлор — тот самый похожий на сисадмина человек, который нежным голосом поет в группе Hot Chip. Но не только: у Тейлора огромный музыкальный кругозор (например, он большой поклонник композитора Артура Расселла и постпанк-экспериментаторов This Heat — когда те воссоединились, он даже с ними играл), и это отлично слышно в его новой пластинке. Ясный и трогательный авант-поп, от которого все время ждешь какого-нибудь захватывающего подвоха — и, как правило, дожидаешься.
Слушать новый альбом Алексиса Тейлора «Beautiful Thing» целиком: Apple Music, Google Play
Deafheaven «Honeycomb»
«Металлические» группы обычно существуют в собственном гетто, но бывают и те, которых вдруг принимают к себе мейнстримовые СМИ и фестивали. Калифорнийцы Deafheaven — как раз из таких; вероятно, потому что истошный блэк-металлический вокал у них удачно сочетается с бодрыми запилами и построковым симфонизмом. Новая 12-минутная песня — тому отличный пример.
Алина Паш «Bitanga»
Оголтелый плясовой закарпатский хип-хоп в исполнении бывшей участницы украинского реалити-шоу, который надо не только слушать, но и смотреть. Напрашиваются сравнения с Die Antwoord, но Алина интереснее и тоньше.
«Порез на собаке» «Променадная»
Мамлеевско-кафкианский романс в исполнении Александра Ситникова, худрука и голоса замечательных групп «4 позиции Бруно» и «Птицу емъ», — плюс жуткий, как хороший хоррор, клип. В рамках проекта «Порез на собаке» Ситников делает своего рода эстраду — подземную, больную и при этом театрализованную; весело и страшно.