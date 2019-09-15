Noize MC «Все как у людей»

Как и положено любому трибьюту, альбом «Без меня», выпущенный к 55-летию Егора Летова, вызвал самые полярные, категоричные и противоречивые реакции — от чистого восторга до полного презрения. Поклонники, что естественно, всегда чересчур близко к сердцу воспринимают чужеродное вторжение в творчество артиста. Главное, что стало понятно по итогам — песни «Гражданской обороны» ничуть не потеряли в актуальности и злободневности и продолжают вдохновлять новые поколения музыкантов. Самое пронзительное прочтение на трибьюте удалось Noize MC, рискнувшему выступить с автором на равных и написавшему свои куплеты о жизни в России в 2019 году. Правильно и ясно. Здорово и вечно.

Внимание! В песне звучит нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, просто послушайте остальные треки.