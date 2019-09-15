Noize MC, Ариана Гранде, Metronomy, FKA twigs, Pixies — и группа Ploho (хорошая!) «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые примечательные. В этом выпуске: лучший номер из трибьюта Егору Летову, группа Ploho на злобу дня, очередное возвращение Pixies и эклектичная эстрада от лидера Faith No More Майка Паттона. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Noize MC «Все как у людей»
Как и положено любому трибьюту, альбом «Без меня», выпущенный к 55-летию Егора Летова, вызвал самые полярные, категоричные и противоречивые реакции — от чистого восторга до полного презрения. Поклонники, что естественно, всегда чересчур близко к сердцу воспринимают чужеродное вторжение в творчество артиста. Главное, что стало понятно по итогам — песни «Гражданской обороны» ничуть не потеряли в актуальности и злободневности и продолжают вдохновлять новые поколения музыкантов. Самое пронзительное прочтение на трибьюте удалось Noize MC, рискнувшему выступить с автором на равных и написавшему свои куплеты о жизни в России в 2019 году. Правильно и ясно. Здорово и вечно.
Внимание! В песне звучит нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, просто послушайте остальные треки.
Ploho «Закладка»
Неделя принесла целую серию остросоциальных песен, отголосков московского протестного лета — но если у «Тараканов» и Pussy Riot вышло не так впечатляюще, то новосибирское постпанк-трио Ploho выступило ровно обратно своему названию. Центральный номер их недавнего альбома обзавелся примечательным клипом, отсылающим к одним из самых резонансных событий года — делу Ивана Голунова и делу сестер Хачатурян. Одновременно Ploho также отметились на трибьюте Летову внушительным кавером про лед под ногами майора.
Ариана Гранде, Майли Сайрус, Лана Дель Рей «Donʼt Call Me Angel»
Реанимация кинофраншизы «Ангелы Чарли» силами главных певиц Америки (окей, за исключением Бейонсе и Билли Айлиш). Насколько ярко, настолько же и бессодержательно. Как, вероятно, и выходящий в ноябре фильм — на один раз.
Енню Вал «High Alice»
«The Practice of Love» — седьмой и наиболее доступный альбом норвежской авангардной певицы Енню Вал, ранее испробовавшей все от гот-металла до электро-фолка. Эта получасовая запись, тонущая в синтезаторном мареве, красивых мелодиях и атмосферном вокале Енню, идеально подходит для начала знакомства с творчеством артистки, которое сулит слушателю немало головокружительных открытий.
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Девендра Банхарт «Taking a Page»
В ночь победы Трампа на президентских выборах Девендра Банхарт инстинктивно включил классический альбом Кэрол Кинг «Tapestry», чтобы побороть нарастающий шок и страх. В итоге строчка из ее песни «So Far Away» вдохновила музыканта на собственное творение — в лучших традициях культивируемого им психоделического фрик-фолка. Красивый клип на «Taking a Page» снимался в Непале. Кэрол Кинг осталась довольна. Ну а мы тем более.
Слушать альбом «Ma» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
FKA twigs «Holy Terrain»
Дуэт Талии Барнетт с рэпером Future под трэп-бит звучит немного тревожно и огорчительно, как компромиссная дань моде — в противовес утонченному электропопу, за который все полюбили ранние записи FKA twigs. Впрочем, от клипа с гипнотизирующими танцами Талии все равно не оторваться. Новый альбом певицы под названием «Magdalene», на котором выйдет трек, ожидается в конце октября.
Metronomy «Insecurity»
Шестой студийный альбом Metronomy кажется неоправданно затянутым. Непонятно, зачем было нужно растягивать запись на целый час, разбавляя ее мутными и необязательными инструменталами, когда у тебя в распоряжении есть целый ряд крепких треков — «Lately», «Salted Caramel Ice Cream», «Sex Emoji», «Wedding Bells» и «Insecurity» — из которых можно гарантированно сложить стремительный хитовый боевик. Поклонники наверняка так и поступят.
Слушать альбом «Metronomy Forever» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Perfume Genius «Eye on the Wall»
Девятиминутный саундтрек к хореографическому перформансу «The Sun Still Burns Here», который музыкант Майк Адреас устраивает осенью в США вместе с танцовщицей Кейт Уоллич. Как это будет выглядеть, можно приблизительно представить по трейлеру, но звучит уже впечатляюще.
Pixies «On Graveyard Hill»
Великие Pixies, праотцы независимого альтернативного рока 1990-х, вдохновившие всех рок-героев современности от Nirvana и Radiohead до The Strokes и Arcade Fire, после воссоединения в нулевых закономерно стали забронзовевшей стадионной группой, но в творческом плане так и не смогли повторно достичь высот своих первых пластинок. Их новый альбом — лишь бледная тень и невыразительный отблеск былого задора и могущества, уместный разве что на каком-нибудь американском аналоге «Нашего радио».
Слушать альбом «Beneath the Eyrie» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Майк Паттон и Жан-Клод Ваннье «On Top Of The World»
Лидера Faith No More и влиятельного французского композитора свела в 2011 году ретроспектива творчества Сержа Генсбура, над которой они вместе работали в Голливуде. На вызревание совместной записи однако же потребовалось несколько лет. Альбом записывался в Лос-Анджелесе и Париже разными командами музыкантов — оттого он получился очень выразительным и эклектичным. Здесь даже в рамках одной композиции могут схлестнуться французская эстрада и пышные оркестровки с тяжелыми гитарами и грозным тембром Паттона.
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