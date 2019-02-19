Netflix закрыл сериалы про Сорвиголову, Джессику Джонс, Карателя и других супергероев Marvel. Вот за что мы любили эти шоу

В сериалах Netflix супергерои были уязвимыми

Они испытывали боль и нередко проигрывали. В фильмах Marvel Капитан Америка после драки с вооруженными до зубов нацистами отделывался легкими синяками. В сериалах же слепой адвокат в маске Сорвиголовы сражался с парой обыкновенных бандитов, с трудом побеждал и оставался лежать без сознания в мусорном баке.

Частный детектив Джессика Джонс в посвященном ей сериале могла пробить кулаком стену и без особых усилий поднимала целые автомобили. Но при этом страдала от посттравматического расстройства, возникшего после отношений с мужчиной, который ее насиловал.

Даже у пуленепробиваемого качка Люка Кейджа было слабое место — гарлемские друзья, которых он всеми силами пытался защитить (и которые все равно умирали у него на руках).