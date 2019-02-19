Netflix закрыл сериалы про Сорвиголову, Джессику Джонс, Карателя и других супергероев Marvel. Вот за что мы любили эти шоу
18 февраля Netflix объявил о закрытии двух оставшихся сериалов по мотивам комиксов Marvel — «Карателя» (он больше не выходит) и «Джессики Джонс» (третий сезон станет последним, когда он выйдет, пока неизвестно). Ранее сервис попрощался с другими супергеройскими шоу собственного производства: «Сорвиголовой», «Люком Кейджем» и «Железным кулаком». Это решение связывают со скорым запуском собственной стриминговой платформы компании Disney, которой принадлежит Marvel и права на их персонажей. Вместе с супергеройскими сериалами Netflix закончилась целая эпоха — по этому случаю «Медуза» вспоминает, почему зрители полюбили приключения Сорвиголовы, Джессики Джонс и других уличных мстителей.
В сериалах Netflix супергерои были уязвимыми
Они испытывали боль и нередко проигрывали. В фильмах Marvel Капитан Америка после драки с вооруженными до зубов нацистами отделывался легкими синяками. В сериалах же слепой адвокат в маске Сорвиголовы сражался с парой обыкновенных бандитов, с трудом побеждал и оставался лежать без сознания в мусорном баке.
Частный детектив Джессика Джонс в посвященном ей сериале могла пробить кулаком стену и без особых усилий поднимала целые автомобили. Но при этом страдала от посттравматического расстройства, возникшего после отношений с мужчиной, который ее насиловал.
Даже у пуленепробиваемого качка Люка Кейджа было слабое место — гарлемские друзья, которых он всеми силами пытался защитить (и которые все равно умирали у него на руках).
А суперзлодеи по-настоящему пугали
Начинайте загибать пальцы!
- Подкупивший весь Нью-Йорк преступник-бизнесмен Уилсон Фиск в исполнении Винсента ДʼОнофрио. Плетет интриги, сталкивает лбами врагов, с легкостью обводит вокруг пальца Сорвиголову. А еще — очень любит свою подругу Ванессу, из-за чего безоговорочно ненавидеть Фиска как-то не получается.
- Сыгранный Дэвидом Теннантом Киллгрейв (тот самый бывший парень Джессики Джонс) с помощью манипулятивных приемов, которыми владеет в совершенстве, подчиняет себе весь полицейский участок. Он не так умен, как Фиск, но его суперсилам с трудом противостоит даже главная героиня
- Персонаж Махершалы Али — торговец оружием по прозвищу Щитомордник — правит улицами родного Гарлема в сериале «Люк Кейдж». Жестокий и решительный, в одном из эпизодов он до смерти забивает собственного подчиненного на фоне плаката рэпера The Notorious B.I.G. А еще Щитомордник заразительно смеется!
Драки — вот причина смотреть шоу по комиксам Marvel
Взять хотя бы драку из первого сезона «Сорвиголовы», которую сравнивают со сценами из «Олдбоя» — знаменитого южнокорейского боевика Пака Чхан Ука. Фильм известен сложнейшими боями, снятыми за несколько дублей.
Сорвиголова проникает в убежище русских бандитов, чтобы вызволить оттуда похищенного мальчика. Супергерою приходится сражаться с головорезами в узком коридоре. Сцена идет три минуты, но на ее съемки ушло несколько дней. Актеры начинали все заново, если кто-то из коллег сбивался.
Во втором сезоне «Сорвиголовы» есть жестокий эпизод с бывшим морпехом по прозвищу Каратель. По сюжету он попадает в тюрьму, где в одиночку раскидывает преступников, которые на него нападают. Выглядит это не менее впечатляюще, чем схватка в коридоре.
В отличие от фильмов Marvel с рейтингом 13+, супергеройские сериалы Netflix ориентировались на аудиторию 16+, поэтому в драках без стеснения показывали кровь и убийства. Каратель в одноименном сериале, например, бьет своего злейшего врага головой о зеркало — и его осколками распарывает противнику щеку. В дружелюбных фильмах Marvel представить подобную сцену просто невозможно.
Сериалы Netflix снимали в разных жанрах
«Сорвиголова» — криминальный триллер. «Джессика Джонс» — неонуарный детектив. «Каратель» — психологическая драма. «Железный кулак» — боевик, делающий акцент на мистике и боевых искусствах. А шоу «Защитники», в котором встречаются многие сериальные супергерои, — это «Мстители» телесериального масштаба.
Благодаря разнообразию тем и жанров супергеройские сериалы Netflix не надоедали; хотя надо признать, чем больше сериалов по Marvel запускал стриминговый сервис, тем сильнее проседало их качество (правда, последний сезон «Сорвиголовы» хвалят и критики, и зрители).