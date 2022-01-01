шапито

На всякий случай напоминаем: сегодня 1 января. Спешить некуда 😌 Расслабьтесь — и позалипайте на любимые ролики редакции «Медузы», которыми можно открыть 2022 год

Источник: Meduza

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Каждый год редакция «Медузы» рекомендует случайные видео из своих подписок на ютьюбе — без контекста, без дополнительных комментариев и без особых на то причин. Просто ролики, которые помогут максимально качественно провести 1 января, главный день в году, когда многим лень даже самому выбирать контент под поедание салатов. Поэтому расслабьтесь и тыкайте в любое понравившееся видео. Это был тяжелый год, вы заслужили отдых 🖤