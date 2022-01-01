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Меняемся подарками!
шапито

На всякий случай напоминаем: сегодня 1 января. Спешить некуда 😌 Расслабьтесь — и позалипайте на любимые ролики редакции «Медузы», которыми можно открыть 2022 год

Источник: Meduza

Каждый год редакция «Медузы» рекомендует случайные видео из своих подписок на ютьюбе — без контекста, без дополнительных комментариев и без особых на то причин. Просто ролики, которые помогут максимально качественно провести 1 января, главный день в году, когда многим лень даже самому выбирать контент под поедание салатов. Поэтому расслабьтесь и тыкайте в любое понравившееся видео. Это был тяжелый год, вы заслужили отдых 🖤

Повеселее 🎉

Positive Moments
Илья Симановский
goshakartsev
Flashgitz
Meduza
DAVID LYNCH THEATER
ArtSoccer
TheYamiks
Natʼs What I Reckon
Hydraulic Press Channel
Kurzgesagt — In a Nutshell
New Dance TV
Телеканал ПЯТНИЦА
Stand-Up Club #1
Кристина Биткулова
Денис Чужой
Ладно, все же прокомментируем видео ниже: это реально лучший ролик с горящими дровами на ютьюбе. В остальных дрова не прогорают, и это страшно бесит!
TheSilentWatcher

Посерьезнее 🤔

СКИЛЛЗ
Bushwacker
Подкасты Медузы / Meduza Podcasts
Николай Филимонов
Евгений Урих и Оператор
Architects' Journal
Manufacturing Intellect
Денис Кижаев
ещёнепознер
Подборка прошлого года 📺

Наступило 1 января — вы уже проснулись и не хотите вставать?  Вот любимые ролики редакции «Медузы» (мемы, клипы и немного науки)! Тут можно позалипать

Подборка прошлого года 📺

Наступило 1 января — вы уже проснулись и не хотите вставать?  Вот любимые ролики редакции «Медузы» (мемы, клипы и немного науки)! Тут можно позалипать

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