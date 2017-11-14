⚽ 🇮🇹 😞 На Чемпионате мира по футболу в России будет не хватать Италии. И вот почему

За последние два чемпионата мира единственная победа Италии — над Англией, а не над условной Панамой. Есть только одна команда, которую боится Германия, чемпион мира 2014 года, и это именно Италия (немцы с большим трудом выиграли по пенальти в четвертьфинале Евро-2016, когда было пробито 18 послематчевых ударов; сыграли вничью на Евро-1996 и Евро-1988; проиграли в полуфинале Евро-2012; в полуфинале ЧМ-2006; в финале ЧМ-1982).