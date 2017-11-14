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⚽ 🇮🇹 😞 На Чемпионате мира по футболу в России будет не хватать Италии. И вот почему
Они — четырехкратные чемпионы мира. Их проигрыш — слом традиции
Италия провалила два последних чемпионата мира: за два турнира она выиграла один матч из шести (у Англии), забила всего шесть голов и вообще выступала так себе. Но в глазах болельщиков это ничего не значит — итальянцы всегда считаются если не фаворитами, то теми, кто может пройти очень далеко. Недаром они выиграли четыре чемпионата мира (1934, 1938, 1982 и 2006). Их последнюю победу в финале — с ударом Зинедина Зидана в грудь Марко Матерацци — никогда не забудет никто их тех, кто смотрел этот матч. Если вы вдруг забыли, Зидан с Матерацци в том финале не только поссорились — они еще забили по голу (а Матерацци — еще и послематчевый пенальти).
Они непредсказуемые — могут обыграть фаворитов и проиграть аутсайдерам
За последние два чемпионата мира единственная победа Италии — над Англией, а не над условной Панамой. Есть только одна команда, которую боится Германия, чемпион мира 2014 года, и это именно Италия (немцы с большим трудом выиграли по пенальти в четвертьфинале Евро-2016, когда было пробито 18 послематчевых ударов; сыграли вничью на Евро-1996 и Евро-1988; проиграли в полуфинале Евро-2012; в полуфинале ЧМ-2006; в финале ЧМ-1982).
Италия — неудобный соперник для грандов, но при этом легкая добыча для не самых сильных команд. За последние годы они проигрывали Ирландии на Евро-2016, Коста-Рике и Уругваю на ЧМ-2014, Словакии на ЧМ-2010.
Без Италии хейтерам будет скучно
Мало какая команда вызывает столько ненависти среди фанатов. У Италии репутация команды, которая играет не в самый зрелищный футбол, их стихия — это удержание счета при 1:0, строгая оборона, катеначчо. И даже когда Италия выдает какой-нибудь качественный матч в нападении (например, полуфинал Евро-2012 с Германией), об этом все равно все быстро забывают.
И, конечно, все не любят манеру итальянцев симулировать, тянуть время, спорить с судьей, взмахивать руками, обращаться к небесам, орать, рвать траву, пинать штанги.
Итальянцы делают шоу
См. предыдущий пункт: они симулируют, тянут время, спорят с судьями, взмахивают руками, обращаются к небесам, орут, рвут траву, пинают штанги. А еще целуют мяч перед ударом, дают эмоциональные интервью, радуются как дети после побед и плачут после поражений.
В общем, с ними никогда не скучно.
У Италии есть Буффон. А какой чемпионат без Буффона?
Джанлуиджи Буффон — лучший вратарь последних двух десятилетий, и его выступления за сборную должны были завершиться красиво: первый матч в 1997 году против сборной России, последний в 2018-м — в России. Увы, для этого Италии нужно было забить хотя бы один гол в двухматчевом противостоянии со Швецией.
Буффон вполне бы мог стать одним из лиц чемпионата — наряду с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Неймаром; без него уровень ЧМ в России упадет. Буффон — символ всего хорошего, что есть в итальянском футболе: надежной игры в защите, страсти, постоянства (16 лет в «Ювентусе»). После второй игры со шведами он плакал, но все же дал интервью и нашел правильные слова — похвалил вратарей сборной Италии, которые столько лет сидели за его спиной.