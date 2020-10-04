Монеточка, «Дайте танк (!)», «Мумий Тролль», Йонси и Вера Полозкова «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: альбомы Монеточки и «Дайте танк (!)», без которых не обойдутся итоговые топы 2020 года, неожиданные дуэты от лидеров «Мумий Тролля» и Sigur Ros, а также аудиокнига от Веры Полозковой. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.
Монеточка «Переживу»
Все, кто ждал от нового альбома Монеточки продолжения «раскрасочного» банкета, будут разочарованы — здесь для них есть разве что «Папина любовница». На «Декоративно-прикладном искусстве» смело и без оглядки на публику смещены фокусы — Лиза Гырдымова все еще иронична, но уже куда более искренна и непритворна; Витя Исаев все так же точен в цитатах и пародиях, но еще на один шаг ближе к большой поп-музыке, уходящей корнями в советскую эстраду. Да, цельности и монументальности «Раскрасок для взрослых» не случилось — здесь встречаются песни и необязательные, и — о, ужас! — даже неуместные, но все же в этом альбоме куда больше настоящего искусства, чем прикладных поделок. Скажем больше, уже за одну только песню «Переживу» Лизе с Витей можно поставить памятник. Имели авторы это в виду или нет, но у них получился самый воодушевляющий гимн новой надежды и новой России, так остро необходимый нам именно в 2020-м.
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«Дайте танк (!)» «Альтернатива»
Новых героев русского рока из подмосковной Коломны принято нахваливать за насыщенность лирики (хотя не только это в них прекрасно). Они отвечают взаимностью, умело поддерживая связь поколений и отсыпая в текстах афоризмов для статусов «ВКонтакте». Например, в этом треке среди прочего можно обнаружить новую вариацию бессмертной фразы Виктора Цоя из фильма «Игла» о том, на какие две категории делятся все люди.
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«Мумий Тролль» и T-Fest «Не целуясь»
Неожиданный и взбалмошный альбом, помимо крепкого материала, удивил еще и совместными треками с рэперами из личного топ-2 Ильи Лагутенко — Скриптонитом и T-Fest. Победил последний.
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Дуа Липа и DaBaby «Levitating»
Лучший сингл с пластинки британской поп-дивы и уже третий видеоряд на него. Хореографию к этим гламурным танцам в лифте придумывали пользователи тиктока.
Йонси и Робин «Salt Licorice»
Шведская певица Робин завывает о скандинавской боли, пока лидер исландцев Sigur Ros бреется налысо и обмазывает себя каким-то с виду не очень приятным гелем. И на альбоме Йонси есть еще много других чудес — например, дуэт с самой Лиз Фрейзер из Cocteau Twins.
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Вера Полозкова «Хрусталь и жемчуг»
Поэзии в современной мире тяжеловато. Бумажные тиражи работают только на ограниченную аудиторию, поэтому приходится осваивать смежные жанры. Полозкова раньше читала свои тексты на концертах с полноценной группой, теперь — под деликатную электронику композитора Эдуарда Коновалова. Кажется, это ее лучший альбом.
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Noize MC «Лига легенд»
Выход Нойза на поляну киберспорта, поэтично выставляющий компьютерные игры как способ преодоления себя на пути к успеху. В клипе зарыто множество пасхалок, отсылающих к прошлому творчеству Ивана — фанатам работы надолго.
Romy «Lifetime»
Гитара и голос The xx Роми Мэдли Крофт в отсутствие занятости по основному месту работы занялась сольным творчеством. Дебютный сингл — как и в случае со многими британскими музыкантами, выросшими на электронике 80-х и 90-х — выполнен по лекалам и заветам New Order.
Groove Armada «Lover 4 Now»
Изрядно подзабытый лондонский хаус-дуэт внезапно вернулся с крепкой и по-хорошему старомодной пластинкой. И красивым рисованным клипом про дружбу кошки и собаки на карантине.
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«Диктофон» и Найк Борзов «Космонавт»
Сольный проект участника группы «Свидание» Антона Макарова с мечтательной акустикой о том, как приятно петь свои песни верхом на луне. Очевидно, что другой приглашенной звезды здесь быть просто не могло.