Монеточка, «Дайте танк (!)», «Мумий Тролль», Йонси и Вера Полозкова «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Монеточка «Переживу»

Все, кто ждал от нового альбома Монеточки продолжения «раскрасочного» банкета, будут разочарованы — здесь для них есть разве что «Папина любовница». На «Декоративно-прикладном искусстве» смело и без оглядки на публику смещены фокусы — Лиза Гырдымова все еще иронична, но уже куда более искренна и непритворна; Витя Исаев все так же точен в цитатах и пародиях, но еще на один шаг ближе к большой поп-музыке, уходящей корнями в советскую эстраду. Да, цельности и монументальности «Раскрасок для взрослых» не случилось — здесь встречаются песни и необязательные, и — о, ужас! — даже неуместные, но все же в этом альбоме куда больше настоящего искусства, чем прикладных поделок. Скажем больше, уже за одну только песню «Переживу» Лизе с Витей можно поставить памятник. Имели авторы это в виду или нет, но у них получился самый воодушевляющий гимн новой надежды и новой России, так остро необходимый нам именно в 2020-м.

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