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Маккартни, Гречка, Favlav, Старозубов-Лапенко и просто Лера «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: россыпь красивых девичьих песен от Гречки, Favlav и Джорджи Смит, новые гитарные герои Do Nothing и как бы раритет от Всеволода Старозубова.

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