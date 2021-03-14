Маккартни, Гречка, Favlav, Старозубов-Лапенко и просто Лера «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: россыпь красивых девичьих песен от Гречки, Favlav и Джорджи Смит, новые гитарные герои Do Nothing и как бы раритет от Всеволода Старозубова.
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Пол Маккартни и Доминик Файк «The Kiss of Venus III Imagined»
Любопытный постскриптум к прошлогоднему карантинному альбому сэра Пола: все песни с «McCartney III» перезапишут благодарные современники — от Бека и Дэймона Албарна до Андерсона Паака и Фиби Бриджерс. Альбом выйдет уже в апреле, и первый сингл от Доминика Файка намекает, что ремейки будут явно не хуже оригинала.
Favlav «Нтл»
О любви навзрыд и на разрыв — песня редкой красоты и страсти (да, даже если у вас возникнут эстетические вопросы к лирике).
Внимание. В этой песне есть мат. Если для вас это неприемлемо, не слушайте.
Гречка «Это убило меня»
Анастасия Иванова записала, пожалуй, свой самый, в хорошем смысле, попсовый и доступный альбом, который легко представить что в эфире «Русского», что «Нашего радио». Впрочем, эти песни вряд ли в этом нуждаются, они и так найдут своего чуткого и внимательного собеседника.
Слушать альбом «Не за что» целиком: все платформы
Do Nothing «Uber Alles»
Квартет скромных юношей из Ноттингема с исключительно цепким, захватывающим танцевальным пост-панком — кажется, лучшее, что происходит прямо сейчас с гитарной музыкой туманного Альбиона. Удивительно, что в 2019-м они уже выступали в Москве — на разогреве у Interpol. После карантина впору возвращаться с полноценным концертом!
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Джорджа Смит «Addicted»
Меланхоличная ода одиночеству и неразделенному чувству. Как и все, что делает Джорджа, со своим стилем и грацией.
SunSay «Будешь ли ты со мной?»
Андрей Запорожец успешно заходит на территорию ретро-эстрады и Optimystica Евгения Федорова (собственно, музыканты этой группы и помогали в записи композиции). Не назревает ли повод для совместного проекта?!
Слушать сингл целиком (там есть еще версия на английском): все платформы
Просто Лера «Хрущевка»
19-летняя исполнительница из Минска — теперь основная надежда и ставка лейбла Kaufman после ухода оттуда Тимы Белорусских. В главном хите своей второй пластинки Лера умилительно проглатывает гласную в слове «кондиционер» — прямо как Вера Брежнева с нетленным «ориентиром».
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Amor Entrave «Wonderland»
Повзрослевшая Алиса на пару с кровожадным кроликом похищает сердца в обмен на ключ от Страны чудес, где никаких чудес уже не осталось. Волнительный даунтемпо родом из 90-х с примесью джаза от некогда уральского, а ныне израильского проекта Андрея Оренштейна.
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О! Марго и Daniel Shake «Квiти»
Рефрен, который трудно выкинуть из головы. И это, кстати, далеко не единственная удача на пластинке дуэта.
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Всеволод Старозубов «Чары»
Музыкальный альтер эго Антона Лапенко наконец дебютировал в стримингах с песней 1983 года (ну типа!) — а заодно и с «переизбытком сексуальности» в «Вечернем Урганте». Даешь сольный альбом!