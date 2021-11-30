Лагутенко с Милохиным, Дорн с женой и ATL с микстейпом «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем коротко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: удивляемся тандему Лагутенко и Милохина, любуемся супружеской четой Дорнов, крутим на репите микстейп ATL.
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«Мумий Тролль» и Даня Милохин «Башня»
В прошлом году Лагутенко пел с рэперами, в этом году поет с тиктокерами. Разумеется, хочется поругаться: «Почему в вашем творчестве так много
ремейков дуэтов?» — но пока они не раздражают. Впрочем, и в золотой фонд «Мумий Тролля» не напрашиваются.
Иван Дорн «Тебе нема сьогодні»
Невероятно нежный кавер на «Океан Ельзи». Невероятно интимное видео. Невероятно красивая пара.
ATL «На щите»
Если в 2021-м и остается какой-либо смысл в выпуске микстейпов, то эту битву у Мирона Яновича всухую выиграл Сергей Олегович.
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«Обе две» «Бегала бегала»
Наиболее зрелая и взбалмошная, гиперсексуальная, восхитительно опьяняющая работа Кати Павловой. «Только пляши и молчи» — нам это подходит!
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«Гафт» «Разбей мое сердце»
Петербургский коллектив «Гафт» так и тянет назвать какими-нибудь младшими братьями Shortparis. Ну да, тут схожие надрыв и жеманность, такой же эпигонский электророк и социальный подтекст. И тем не менее это самодостаточная история — от чуткого и слегка трагичного поэта Николая Яковлева.
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«На ножах» «Маленькие смерти»
Московское трио «На ножах» — наиболее интересная и самобытная группа московской постхардкор-сцены прямо сейчас. Их новая работа «Нежность» обрушивается контрастным душем из неоскудевающей ярости и стоической меланхолии, уводящей уже к совершенно иным музыкальным горизонтам.
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Lurmish «Праздник»
Нордический трип-хоп и один из самых завораживающих женских голосов российской инди-музыки. Судя по видео, с Кариной Люрмиш лучше не связываться, но попробуйте-ка ей противостоять!
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«О! Марго» «Машинист»
Сольный проект Марго Лебедевой продолжает удивлять удачными творческими коллаборациями. На этот раз ее мини-альбом продюсировал петербургский артист Филипп Хмыров. Помимо беззаботного летнего клипа, обратите внимание на закрывающий номер пластинки «Тону».
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MʼDee и Zoloto «Белый флаг»
Стадионный шлягер от двух лучших молодых поп-исполнителей из Алма-Аты — Мади Токтарова и Владимира Золотухина, которые удачно встретились на московском лейбле Скриптонита.
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Cruel Tie «Homemade Lemonade»
Фирменный англоязычный инди-рок от московского квартета с ташкентскими корнями — заковыристый и мелодичный, скачкообразный и тревожный. Все как мы любим.
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