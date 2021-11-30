Лагутенко с Милохиным, Дорн с женой и ATL с микстейпом «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

«Мумий Тролль» и Даня Милохин «Башня»

В прошлом году Лагутенко пел с рэперами, в этом году поет с тиктокерами. Разумеется, хочется поругаться: «Почему в вашем творчестве так много ремейков дуэтов?» — но пока они не раздражают. Впрочем, и в золотой фонд «Мумий Тролля» не напрашиваются.