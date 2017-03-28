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Колокольный звон в записи и выставка снегоуборочной техники Как помешать протестной акции, если вы — городская администрация

Meduza
16:51, 28 марта 2017

26 марта в десятках российских городов прошли протестные митинги, марши и пикеты против коррупции. Даже по официальным данным, в них участвовали десятки тысяч человек (по неофициальным — почти сто тысяч). В некоторых регионах власти разрешили митинги, но в большинстве городов они были несанкционированными. Чиновники отказывали в согласовании по разным причинам: часто оказывалось, например, что доступные площадки отданы под другие мероприятия — акции прокремлевских движений, детские праздники, спортивные соревнования, уборку снега. Участники акций уверены, что это не совпадение, а попытки местных администраций помешать антикоррупционным протестам. «Медуза» собрала самые яркие действия городских администраций по всей России; этот опыт, вероятно, может пригодиться и прочим чиновникам.

Убирайте снег

Снег оказался главной заботой властей нескольких российских городов 26 марта. Так, в Омске митинг прошел в «гайд-парке» на площади возле Музыкального театра. Незадолго до его начала техника принялась убирать снег, не успевший растаять к концу марта, а полицейские попытались заставить организаторов акции отказаться от использования колонок. Уборка закончилась одновременно с митингом.

26.03.2017. Как Навальный в Омске снег убирал #ОнВамНеДимон #ДимонОтветит
Гриша Прошин

Если снег закончился, меняйте лампочки

В Ижевске антикоррупционный митинг был согласован и должен был пройти у монумента «Дружба народов». Сначала коммунальные службы почистили площадку возле монумента от снега, а затем занялись «планово-предупредительными работами на установках наружного освещения». По словам наблюдателей, шум от техники организаторы митинга смогли заглушить только с помощью звукоусилителей.

Ижевск 26.03.2017 Митинг против коррупции
Alex Mirotin

Если снега нет, устройте выставку снегоуборочной техники

В Балашихе власти устроили выставку дорожной техники прямо напротив митингующих. Машины стояли с заведенными двигателями, так что людям было тяжело дышать из-за выхлопных газов. Когда кто-то начинал говорить со сцены, водители ревели моторами и заглушали митингующих.

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Устройте концерт колокольного звона. Можно в записи

Белгородские власти отказались согласовать митинг в парке Победы. Вместо него в это время там должен был пройти карильонный концерт. Правда, вскоре выяснилось, что белгородский органист Тимур Халиуллин в это время будет на гастролях в Германии. В итоге карильон звучал без музыканта — в записи.

YOU ILLUMINATION

Организуйте хотя бы какой-нибудь концерт. Если никто не придет, ничего страшного

Мэрия Орска не согласовала пикет против коррупции на Комсомольской площади. Вместо него там состоялся городской праздник «Орская весна—2017», приуроченный к окончанию недели культуры. Аншлага на нем явно не было.

26032017 концерт
orskru

Вспомните о какой-нибудь круглой дате и отпразднуйте ее небольшой компанией

В Курске из-за 80-летия Дворца пионеров и школьников митингующим пришлось устроить гуляния.

Можно просто сделать музыку погромче

В Астрахани власти устроили детский праздник в сквере Ульяновых. Он довольно быстро закончился — тем не менее, музыку не выключили, но сделали громче. Участники протестных гуляний попытались попросить представителей администрации убавить звук, но их просто проигнорировали.

Проведите турнир по настольному теннису. Можно и под дождем

Если есть опасность, что столы для тенниса испортятся, имеется запасной вариант с бадминтоном.

Комбинируйте вышеперечисленные приемы

Администрация Ростова-на-Дону отказалась согласовывать протестный митинг под предлогом, что все 16 доступных площадок заняты разными мероприятиями. Ремонтными работами, спортивной ходьбой, концертами, молодежными флешмобами, показательными выступлениями и даже «профилактической акцией „Безопасность и дети“, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного терроризма».

Кроме того, не забывайте, что все эти запланированные мероприятия можно не проводить — главное, запланировать.

Денис Дмитриев, Александр Борзенко