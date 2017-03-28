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Колокольный звон в записи и выставка снегоуборочной техники Как помешать протестной акции, если вы — городская администрация

26 марта в десятках российских городов прошли протестные митинги, марши и пикеты против коррупции. Даже по официальным данным, в них участвовали десятки тысяч человек (по неофициальным — почти сто тысяч). В некоторых регионах власти разрешили митинги, но в большинстве городов они были несанкционированными. Чиновники отказывали в согласовании по разным причинам: часто оказывалось, например, что доступные площадки отданы под другие мероприятия — акции прокремлевских движений, детские праздники, спортивные соревнования, уборку снега. Участники акций уверены, что это не совпадение, а попытки местных администраций помешать антикоррупционным протестам. «Медуза» собрала самые яркие действия городских администраций по всей России; этот опыт, вероятно, может пригодиться и прочим чиновникам.