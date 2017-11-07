Как Кадыров и Зюганов поругались из-за Ленина. И при чем здесь Собчак

Твиттер КПРФ ополчился на Кадырова, но потом передумал и переключился на либералов

Около шести вечера по Москве в твиттере КПРФ появилась запись, отсылающая к словам Кадырова: «В связи с участившимися провокациями следует отметить: атака на Ленина и Зюганова — признак либо слабоумия, либо работы против России».