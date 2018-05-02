Как изогнуть луч света, собрать наноградусник и создать искусственный интеллект агронома Лекции победителей «баттлов ученых» Science Slam разных лет

Физик Артур Перевалов (Санкт-Петербургский политехнический университет) не только сумел нарисовать смешной график потребления энергии человечеством, но и рассказал, как происходит ядерный синтез и поможет ли он, когда закончатся углеводороды. Цитата из лекции: «Есть такой параметр, как проводимость [плазмы]. Кто знает, что это такое, — вы знаете. Кто не знает, забейте, это просто параметр».