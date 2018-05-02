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Как изогнуть луч света, собрать наноградусник и создать искусственный интеллект агронома Лекции победителей «баттлов ученых» Science Slam разных лет
Уже пять лет в Санкт-Петербурге и Москве проходят «баттлы ученых» Science Slam, организованные изданием «Бумага». Молодые ученые коротко (обычно за 10-15 минут) и понятно рассказывают о своих исследованиях. За время существования проекта состоялось больше 20 «слэмов», на которых выступали физики, биологи, химики и специалисты по машинному обучению. Накануне очередного Science Slam (он пройдет 5 мая в Петербурге) «Медуза» собрала несколько лекций победителей разных лет — о растениях, космических лучах и бактериях.
Растения-клоны и растения-наркоманы
Аспирант кафедры генетики биотехнологии селекции и семеноводства РГАУ-МСХА имени Тимирязева Иван Чуксин объяснял, что нужно сделать, чтобы научиться массово — и автоматизированно — выращивать овощи прямо в квартирах. Для этого придется создать «искусственный интеллект агронома» и позволить растениям самим управлять своим питанием (но проследить, чтобы они не злоупотребляли).
Как растения ориентируются в пространстве
Сотрудник биолого-почвенного факультета СПбГУ Григорий Пожванов — о том, как растение определяет направление силы тяжести и что делает, когда его наклоняют. «Если вы елку пнули, она не может просто так встать, убежать или сориентироваться так, как ей выгодно», — объяснил Пожванов различие «философии» растений и человека.
Как прочитать и собрать геном человека
Кандидат технических наук Федор Царев с помощью мемов про кошек и почерк врачей рассказывает, что такое биоинформатика и почему чтение и сборка генома — это математическая задача.
Решит ли термоядерный синтез энергетический кризис
Физик Артур Перевалов (Санкт-Петербургский политехнический университет) не только сумел нарисовать смешной график потребления энергии человечеством, но и рассказал, как происходит ядерный синтез и поможет ли он, когда закончатся углеводороды. Цитата из лекции: «Есть такой параметр, как проводимость [плазмы]. Кто знает, что это такое, — вы знаете. Кто не знает, забейте, это просто параметр».
Как согнуть свет
Физик Иван Иорш (Университет ИТМО) объявил тему выступления и сразу назвал два способа согнуть луч света — изогнуть пространство и пустить его через среду с переменной скоростью света. А дальше рассказал, в чем трудности создания шапки-невидимки, и показал метаматериал, «невидимый» в радиоволновом диапазоне.
Чем компьютер похож на человеческий мозг
Специалист по машинному обучению Любовь Пенюгалова рассказала о том, что общего у человеческого мозга и компьютера, а в чем — отличие. И объяснила, как машинное обучение применяется на практике — например, для изучения аудитории онлайн-игры.
Как определить материалы, вызывающие рак
«Вам может показаться, что исследовать поверхности не очень перспективно, не очень серьезно, однако за них охотно дают Нобелевские премии», — начал свое выступление физик Олег Фея (лаборатория компьютерного дизайна материалов МФТИ). И рассказал, что происходит на поверхности расколотого кристалла кремния — и почему оксид кремния может вызвать рак легких.
Откуда берутся космические лучи
Физик Андрей Серяков, работающий на Большом адронном коллайдере, посвятил лекцию космическим лучам. Иногда из космоса к Земле прилетают частицы с энергией в 100 тысяч раз выше, чем та, что достигается на коллайдере. Серяков объяснил, откуда могут появляться такие частицы и как поймать те, что прилетают раз в миллион лет.
Как с помощью бактерий из мусора делают электричество
Научный сотрудник кафедры микробиологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков рассказал, что больше всего отходов в больших городах — органические: «Это все, что вы не доели, побросали». По словам ученого, сейчас эти отходы или «тупо закапывают», или «тупо сжигают». А ведь из них можно было бы добывать электричество.
Чем лазерные физики занимаются в Эрмитаже
Аспирант Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Денис Прокуратов рассказал, как с помощью ультрафиолетового, инфракрасного или рентгеновского излучения можно изучить историю картины, заглянуть под верхний красочный слой и определить подделку.
Что в Кремниевой долине до недавних пор не знали про кремний
Физик Георгий Зограф рассказал о нанофотонике, показал «веселые лазеры» и объяснил, как из-за отчетности по грантам ему и его коллегам пришлось построить наноградусник из кремния.