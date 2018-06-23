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Иностранные болельщики в России не только веселятся, но и делают добрые дела: спасают утопающих и помогают убирать мусор!
В Сочи немецкий болельщик спас жизнь мопедисту
23 июня неподалеку от стадиона Фишт в Сочи произошла авария. Мужчина на мопеде поворачивал налево на перекрестке, когда его сбил легковой автомобиль. Водитель мопеда делал это с нарушением правил, срезав угол через две сплошные. Он получил тяжелые травмы и у него остановилось сердце. На помощь пришел немец Кевин Майер, приехавший в Сочи на матч «Германия-Швеция». По счастливому стечению обстоятельств Кевин оказался спасателем: он сделал пострадавшему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, и у того появился пульс. Это помогло ему дожить до приезда скорой, на которой его увезли в больницу.
Американец подарил российскому болельщику свое инвалидное кресло
Основатель фонда помощи людям с инвалидностью Эйбл Вера приехал в Москву из США — специально на чемпионат мира по футболу. Мужчина, родившийся в Мексике, сам потерял возможность ходить после аварии в 27 лет и передвигается на инвалидной коляске. На матче он увидел россиянина с инвалидностью, чья коляска выглядела старой и сломанной — и решил отдать ему свою, современную, стоимостью 10 тысяч долларов.
Вера объяснил, что страховка в США позволяет людям оставлять у себя старые инвалидные кресла, когда их меняют на новые — и ему просто не нужно столько колясок. «Он был так счастлив, когда пересел в новое кресло. Его улыбка, то, как он сидел, как ехал, трогал и смотрел на него. Вспоминаю — и сразу мурашки», — рассказал Вера о том, как россиянин принял его подарок.
Болельщики из Колумбии вытащили из реки жителя Казани
После матча Колумбия — Япония, проходившего в Казани, местный житель так разгорячился, что разделся и решил прыгнуть в реку Казанку — но начал тонуть. Рядом оказались трое болельщиков из Колумбии: они бросились спасать мужчину и вытащили его из воды с помощью длинного шланга!
А японцы прибрались в своем секторе на стадионе!
Болельщики сборной Японии, приехавшие в Саранск на матч с Колумбией, показали себя образцовыми гостями города. Несмотря на то, что их команда победила, они не сразу отправились праздновать, а сначала прибрались в своем секторе, заслужив множество комплиментов в соцсетях. Например, от канадского футбольного тренера Кристофера Маккейга. «Это пока что мой самый любимый момент чемпионата — японские фанаты убирают за собой мусор после победы над Колумбией. Вот такие жизненные уроки способна преподнести нам эта игра. Поэтому я поддерживаю Японию», — написал Маккейг в твиттере.
Болельщики из Сенегала тоже убрались за собой после матча
19 июня сенегальская сборная играла на московском стадионе «Открытие Арена» с командой Польши — и выиграла со счетом 2:1. После игры сенегальцы тоже сначала прошлись по рядам в своем секторе и заботливо собрали весь мусор, оставленный взбудораженными зрителями матча. Ролик аргентинского канала TyC Sports с прибирающимися сенегальскими болельщиками стал вирусным и собрал уже девять миллионов просмотров в твиттере.
Фанаты из Саудовской Аравии тоже! Хотя и были расстроены
После матча на «Ростов Арене», где сборная Саудовской Аравии проиграла Уругваю со счетом 0:1, арабские болельщики собрали весь мусор в своем секторе, не дожидаясь прихода уборщиков стадиона. Им не помешала даже печаль из-за проигрыша родной команды — после двух поражений в группе Саудовская Аравия потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.
Аргентинцы помогли прибраться и на Никольской!
Никольская улица в Москве стала самым главным местом в городе для болельщиков из всех стран: после каждого матча на ней проходят бурные гуляния (да и не после матчей тоже). Убирать за ними непросто — иногда через толпу невозможно пробраться. Аргентинские болельщики решили помочь сотруднице городских служб и с готовностью взялись за веник!
А хорваты и аргентинцы неожиданно помогли отремонтировать дорогу в Нижнем Новгороде
Несмотря на то, что в России серьезно готовились к чемпионату, в некоторых городах все же обнаружились недоработки. В Нижнем Новгороде внимание гостей чемпионата привлекла яма на перекрестке улиц Варварской и Володарского. Она была такой большой, что в ней могли по пояс встать двое мужчин! Болельщики из Хорватии и Аргентины, приехав в Нижний на матч своих команд 21 июня, тут же принялись фотографироваться в яме — а после того, как эти фото разошлись в соцсетях и СМИ, яму заделали.