Иностранные болельщики в России не только веселятся, но и делают добрые дела: спасают утопающих и помогают убирать мусор!

Вера объяснил, что страховка в США позволяет людям оставлять у себя старые инвалидные кресла, когда их меняют на новые — и ему просто не нужно столько колясок. «Он был так счастлив, когда пересел в новое кресло. Его улыбка, то, как он сидел, как ехал, трогал и смотрел на него. Вспоминаю — и сразу мурашки», — рассказал Вера о том, как россиянин принял его подарок.