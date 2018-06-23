Иностранные болельщики полюбили фотографироваться в дорожной яме в Нижнем Новгороде. Ее заасфальтировали
В Нижнем Новгороде заасфальтировали дорожную яму после того, как в ней сфотографировались болельщики сборных Хорватии и Аргентины.
Яма была расположена на перекрестке улиц Варварской и Володарского. Она была такой большой, что в ней могли по пояс стоять по меньшей мере двое мужчин.
Известность яма получила благодаря болельщикам из Хорватии и Аргентины. Сборные этих стран играли в Нижнем Новгороде 21 июня.
На следующий день дыру заделали. В компании «Теплоэнерго» заявили, что устанавливают причину проседания грунта.
Кстати, ту самую яму, в которой вчера фотографировались болельщики, уже заделали. Возможно, чтобы решить проблему дорог в России, нужно в каждую яму просто посадить по иностранному болельщику. pic.twitter.com/RX0BScTb3n— Лентач (@oldLentach) June 23, 2018
«Работы начались утром 22 июня, уже к 13:00 они были завершены. Ограждение по периметру площадки и предупреждающие знаки были установлены сразу после поступления сообщения о появлении провала. В указанном месте проходят коммуникации нескольких коммунальных предприятий. Несмотря на факт отсутствия утечек на сетях горячего водоснабжения в данном районе, провал был устранен незамедлительно, причина проседания грунта устанавливается», — говорится в сообщении.