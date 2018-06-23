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Иностранные болельщики полюбили фотографироваться в дорожной яме в Нижнем Новгороде. Ее заасфальтировали

ТАСС
10:53, 23 июня 2018

В Нижнем Новгороде заасфальтировали дорожную яму после того, как в ней сфотографировались болельщики сборных Хорватии и Аргентины.

Яма была расположена на перекрестке улиц Варварской и Володарского. Она была такой большой, что в ней могли по пояс стоять по меньшей мере двое мужчин.

Известность яма получила благодаря болельщикам из Хорватии и Аргентины. Сборные этих стран играли в Нижнем Новгороде 21 июня.

На следующий день дыру заделали. В компании «Теплоэнерго» заявили, что устанавливают причину проседания грунта.

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«Работы начались утром 22 июня, уже к 13:00 они были завершены. Ограждение по периметру площадки и предупреждающие знаки были установлены сразу после поступления сообщения о появлении провала. В указанном месте проходят коммуникации нескольких коммунальных предприятий. Несмотря на факт отсутствия утечек на сетях горячего водоснабжения в данном районе, провал был устранен незамедлительно, причина проседания грунта устанавливается», — говорится в сообщении.

ТАСС
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