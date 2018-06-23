Иностранные болельщики полюбили фотографироваться в дорожной яме в Нижнем Новгороде. Ее заасфальтировали

В Нижнем Новгороде заасфальтировали дорожную яму после того, как в ней сфотографировались болельщики сборных Хорватии и Аргентины.

Яма была расположена на перекрестке улиц Варварской и Володарского. Она была такой большой, что в ней могли по пояс стоять по меньшей мере двое мужчин.

Известность яма получила благодаря болельщикам из Хорватии и Аргентины. Сборные этих стран играли в Нижнем Новгороде 21 июня.

На следующий день дыру заделали. В компании «Теплоэнерго» заявили, что устанавливают причину проседания грунта.