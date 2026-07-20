«Гребля викингов», Кабо-Верде, паузы на водопой, бомбардирская гонка Месси и Мбаппе — и Трамп, который не хочет уходить со сцены ЧМ-2026 закончился. Что мы будем помнить о нем много лет спустя
В Северной Америке завершился чемпионат мира по футболу. Чемпионом стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину 1:0, лучшим бомбардиром стал Килиан Мбаппе, лучшим игроком — Родри. Но это — лишь сухие результаты, которые уже через несколько лет будут помнить только Википедия и наиболее эрудированные футбольные фанаты. Большинство из нас помнит старые чемпионаты мира не из-за имен победителей, а из-за отдельных ярких образов или явлений их сопровождавших — как вувузелы в 2010-м, удар Зидана в грудь Матерацци в 2006-м, нога Акинфеева в 2018-м. Вот восемь вещей, с которыми спустя годы будет ассоциироваться чемпионат мира по футболу 2026 года.
48 команд
Расширение чемпионата мира до 48 команд было одной из самых критикуемых инициатив ФИФА в последние годы. Противники нововведений уверяли: из-за присутствия многочисленных «слабых» сборных из Азии и Африки общий уровень турнира неизбежно просядет, а матчи группового этапа между условными Египтом и Новой Зеландией будут интересны только болельщикам из участвующих в них стран.
Но прошедший ЧМ показал: ФИФА, сделавшая ставку на глобализацию и расширение, в очередной раз оказалась права. Групповой турнир не стал скучнее, а борьба за выход из группы была не менее напряженной, чем в турнире с 32 командами: сильные Уругвай, Южная Корея и Турция, вылетевшие по итогам группового этапа, тому подтверждение.
В плей-офф вышли девять из десяти африканских команд — даже у Европы потери на групповом этапе были больше (вылетели три из 16 сборных). Этот чемпионат окончательно дал понять даже самым консервативным болельщикам: футбол больше не принадлежит только Европе и Южной Америке, в него научились играть все.
«Гребля викингов»
Главный фанатский мем этого ЧМ создали болельщики сборной Норвегии: синхронная имитация действий гребцов на драккарах (в память о путешествиях викингов) и клич «Ro!» («Греби!»). Это совсем новый ритуал — фанатское движение придумало его специально к чемпионату мира за несколько месяцев до старта турнира.
Во время самого ЧМ он, кажется, проник везде: фанаты устраивали сеансы гребли не только на стадионах во время матчей, но и в фан-зонах — и даже на нью-йоркской Таймс-сквер. Акция проникла на самый высокий политический уровень: во время одного из заседаний парламента Норвегии «греблю викингов» централизованно устроили депутаты.
Футболисты сборной, конечно же, тоже не остались в стороне: после побед над Сенегалом (которая вывела сборную в плей-офф) и Бразилией они садились делать «греблю» прямо на газоне — под сопровождение специально подготовленного барабана, в который били капитан Мартин Эдегор и главная звезда команды Эрлинг Холанд.
Последний турнир Месси и Роналду
В истории футбола этот ЧМ останется как последний турнир для Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Это больше чем «ушла эпоха» — да, в статусе доминирующей мировой звезды уже давно находится Мбаппе, есть Ямаль, Беллингем, Винисиус и прочие молодые игроки, но пока среди них не просматривается никого, кто мог бы в ближайшие годы хоть как-то приблизиться к Месси и Роналду по уровню влияния на футбол и узнаваемости за пределами спортивного мира.
Какие бы слухи ни ходили (особенно в случае Роналду), мы можем почти наверняка констатировать: через четыре года на чемпионате мира ни Роналду, ни Месси не будет. ЧМ-2026 они провели сильно по-разному: Месси стал одним из лучших игроков турнира, забил семь голов и вывел свою сборную в финал (где, впрочем, потерялся, как в финале 2014 года), Роналду же ничем, кроме дубля в ворота безнадежного Узбекистана, не отметился.
Вряд ли это повод (хотя что это мы, конечно же повод!) в очередной раз поспорить, кто из них более великий, но это точно повод зафиксировать в памяти нынешний момент — большой футбол без этих двоих будет совсем другим.
Реклама во время матчей
Так называемые паузы на водопой появились еще на ЧМ-2022 в Катаре — тогда они задумывались для защиты здоровья футболистов в 30-градусную жару. На этом турнире ФИФА снова добавила остановки под тем же предлогом — но очень быстро стало понятно, что в условиях куда более приемлемого климата Северной Америки эти перерывы нужны не футболистам, а самой ФИФА — чтобы продавать рекламу.
В США, где проходила большая часть турнира, такие рекламные перерывы прямо по ходу игры — абсолютно стандартная практика, однако для футбольного мира это стало шоком. Тренеры и игроки жаловались на то, что паузы сбивают темп игры и влияют на физическое состояние игроков не в лучшую сторону. Болельщики, не привыкшие к такому, критиковали организаторов за разрушение «духа игры».
Но судя по всему (в первую очередь по размеру прибылей ФИФА), такие паузы, вероятно, будут появляться на все большем количестве турниров и скоро станут такими же привычными, как реклама в перерыве. Сама ФИФА наглядно продемонстрировала, что она думает по поводу всей этой критики, во время финала: 15-минутный перерыв вопреки всем правилам был увеличен почти в два раза — чтобы вместить туда и грандиозное музыкальное шоу, и, конечно же, дополнительные блоки рекламы.
Бомбардирские рекорды
Мбаппе — 10 голов, Месси — восемь, Холанд и Беллингем — семь, Дембеле и Кейн — шесть. Такой плотной гонки бомбардиров с участием сразу всех топ-нападающих мира (прости, Криштиану, но ты уже не топ) не было ни на одном чемпионате.
Тот же Кейн с теми же шестью голами на ЧМ-2018 единолично стал лучшим бомбардиром, Мбаппе на ЧМ-2022 забил восемь — и тогда это казалось космическим достижением. Теперь же и вечный рекорд чемпионатов мира — 13 голов Жюста Фонтена, забитых на ЧМ-1958 (когда понятие «защитные схемы» в футболе отсутствовало в принципе) — уже не кажется таким вечным.
Но, пожалуй, еще более крутая история — заочная битва Месси и Мбаппе за первенство в списке лучших бомбардиров ЧМ за всю историю. Француз в итоге победил: за карьеру у него уже 22 гола, в то время как у аргентинца — 21. При этом у 27-летнего Мбаппе впереди еще наверняка как минимум два, а то и три чемпионата.
Кабо-Верде
Очень многие помнят Коста-Рику на ЧМ-2014 или Гану на ЧМ-2010, а кто-то, возможно, даже Сенегал на ЧМ-2002 — «нефутбольные» страны, за которые по ходу турнира вдруг начинают болеть нейтральные зрители по всему миру. На прошедшем чемпионате такая сборная тоже была — и это Кабо-Верде.
Население Кабо-Верде — островного архипелага у берегов Сахары — всего 580 тысяч человек, собственная федерация футбола у этой страны появилась только в 1982 году. На этот чемпионат сборная Кабо-Верде ехала безнадежным аутсайдером, однако в итоге не проиграла ни одного матча на турнире в основное время и заняла второе место в своей группе. Ее символом стал 40-летний вратарь Возинья, играющий во втором (!) дивизионе чемпионата Португалии — на этом чемпионате он неожиданно показал игру на уровне лучших голкиперов мира.
Кстати, Кабо-Верде оказалась единственной командой, которая по ходу турнира встретилась с обоими будущими финалистами — с Испанией в своем самом первом матче и с Аргентиной в последнем. Итог: ничья 0:0 с испанцами (это единственный раз на этом турнире, когда Испания не смогла забить) и поражение от Аргентины лишь в дополнительное время в крайне упорной борьбе.
Десять голов в матче Англия — Франция
Далеко не на каждом ЧМ случается матч, после которого все говорят: «Вау, что это вообще было?» На этом чемпионате такой матч был — игра за третье место между Англией и Францией, которая завершилась со счетом 6:4.
Десять (!!!) голов — так много в одной игре на чемпионатах мира не забивали с 1982 года. А десяти голов в матче между двумя сильнейшими сборными, да еще и с интригой по ходу матча не было вообще никогда. 4:0 после первого тайма, 4:3 в середине второго, три гола в концовке, дубль Мбаппе, хет-трик Сака — дворовый футбол без защит в исполнении лучших футболистов мира, да это как вообще?
В последние годы все чаще говорят о целесообразности матчей за третье место — дескать, какой в них смысл, если оба участника уже выбыли из борьбы за главный приз. Кажется, Англия и Франция дали ответ на вопрос, зачем это нужно, — просто красиво покуражиться, когда на тебя не давит груз ответственности за результат.
Дональд Трамп
На этом ЧМ было как никогда много политики (впрочем, кажется, что эту фразу произносят после каждого чемпионата): участие Ирана на фоне войны, которую США с ним ведут, скандал вокруг «матча гордости», отказы во въезде в Соединенные Штаты судьям и членам делегаций из «небезопасных» стран — это только то, что навскидку приходит в голову.
Но автором главного политического скандала чемпионата оказался лично Дональд Трамп. Перед матчем 1/8 финала сборной США он позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино, пытаясь добиться отмены дисквалификации для нападающего Фоларина Балогуна, удаленного в предыдущей игре. Вопреки всем писаным и неписаным правилам ФИФА, прикрывшись совершенно неправдоподобными основаниями, дисквалификацию отменила. Замять чудовищный скандал помогла лишь сама сборная США — матч она проиграла и вылетела с турнира.
После финала Трамп, конечно же, принял участие в награждении футболистов сборной Испании. И когда он передал кубок мира Родри, то просто решил не уходить со сцены, несмотря на явные намеки Инфантино, буквально тянувшего его за рукав. Фотография с поднимающими Кубок мира победителями, где рядом стоит улыбающийся президент США, тоже определенно останется в истории как символ прошедшего чемпионата мира.