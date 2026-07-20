48 команд

Расширение чемпионата мира до 48 команд было одной из самых критикуемых инициатив ФИФА в последние годы. Противники нововведений уверяли: из-за присутствия многочисленных «слабых» сборных из Азии и Африки общий уровень турнира неизбежно просядет, а матчи группового этапа между условными Египтом и Новой Зеландией будут интересны только болельщикам из участвующих в них стран.

Но прошедший ЧМ показал: ФИФА, сделавшая ставку на глобализацию и расширение, в очередной раз оказалась права. Групповой турнир не стал скучнее, а борьба за выход из группы была не менее напряженной, чем в турнире с 32 командами: сильные Уругвай, Южная Корея и Турция, вылетевшие по итогам группового этапа, тому подтверждение.

В плей-офф вышли девять из десяти африканских команд — даже у Европы потери на групповом этапе были больше (вылетели три из 16 сборных). Этот чемпионат окончательно дал понять даже самым консервативным болельщикам: футбол больше не принадлежит только Европе и Южной Америке, в него научились играть все.

Читайте также

39 дней футбола. Как это было Лучшие моменты ЧМ-2026 в фотографиях

Читайте также