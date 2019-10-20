Фрэнк Оушен, Кэти Перри, Foals, Баста, «Кис-кис» и «Трипинадва» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): внезапный сингл Фрэнка Оушена, песни для фильмов от Басты и Мэтта Бернингера, затейливая электроника Floating Points и питерские девичьи коллективы «Кис-кис» и «Трипинадва». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Фрэнк Оушен «DHL»
Автор одного из лучших альбомов 2010-х снова в деле. Новый сингл рэпера вышел в его возрожденном радиошоу Blonded Radio. На очереди еще два.
Кэти Перри «Harleys in Hawaii»
Расслабленный хит американской поп-дивы по следам поездки с женихом на Гавайи. Харлеи на трассе, караоке в баре и беспечный ездок в постели.
Foals «Into The Surf»
Продолжение мартовского альбома британских рокеров за редкими исключениями выглядит как собрание необязательных бонусов. Скучно и избыточно.
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«Нотэберд» «Птица»
Величественная и вечная музыка, передающаяся избранным авторам из поколения в поколение. Все вертится. Все об одном.
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Баста «Страшно так жить»
Пафосные и геройские рэпер Вакуленко и актер Петров в блокбастере по книге писателя Глуховского. Не то что жить, даже смотреть страшно.
Vagabon «Water Me Down»
Певица-самородок Летиция Тамко из Камеруна покоряет универсальностью. Сначала шумно играла на гитарах, сейчас делает уточненную электронику.
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Мэтт Бернингер и Фиби Бриджерс «Walking on a String»
Отчаянно красивая рок-песня от лидера The National для фильма Зака Галифианакиса «Между двумя папоротниками». На подходе его сольный альбом.
«Кис-кис» «Молчи»
Девичья поп-панк-группа высказалась на серьезную и нестихающую в обществе тему — про домашнее насилие, царящее в панельках спальных районов.
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Floating Points «Anasickmodular»
Хитросплетенная электроника Сэма Шеферда, в которой академизма и симфонизма не меньше, чем передовых технологий. Для увлеченных интеллектуалов.
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«Трипинадва» «Кашка на молоке»
Предшественницы нынешней волны девушек с гитарами наконец ее нагоняют. Песня про радующихся омичей — словно потерянный хит Найка из нулевых.