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Фрэнк Оушен, Кэти Перри, Foals, Баста, «Кис-кис» и «Трипинадва» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): внезапный сингл Фрэнка Оушена, песни для фильмов от Басты и Мэтта Бернингера, затейливая электроника Floating Points и питерские девичьи коллективы «Кис-кис» и «Трипинадва». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!