шапито
Фараон, Монеточка, Сюзанна, Soft Cell — а также любовные приключения Кристен Стюарт в видео Interpol «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: Кристен Стюарт целуется с незнакомцами в клипе Interpol, Монеточка изображает Сергея Бодрова, Фараон братается с Сергеем Шнуровым, Дэвид Тибет заклинает смерть — а Soft Cell возвращаются, чтобы уйти. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Pharaoh «Солярис»
Гитары ревут, Фараон срывает голос, Сергей Шнуров читает комические куплеты о расставании. Очередной альбом пионера-героя новой школы русского рэпа внятно подкрепляет его статус: неистовая сексуальность, панковский нигилизм, лютая энергетика, готическая нежность — все на месте. С другой стороны, это еще одно подтверждение тезиса, что рэп — это новый рок, только в данном случае в его животном аспекте, который как раз очень любит лидер «Ленинграда».
Слушать новый альбом Фараона «Phuneral» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте»
Монеточка «90»
Одна из самых мемоемких песен года обзавелась не менее вирусным клипом. Правда, если песня Монеточки изящно переворачивает миф про девяностые, то клип оказывается его лобовой эксплуатацией с участием большого количества хороших людей. Привет эпохе передан звонко — но обидно, что отсутствует хотя бы минимальный добавочный смысл.
Interpol «If You Really Love Nothing»
Кристен Стюарт и молодой человек из «Американской истории ужасов» играют в декаданс под открывающую песню с нового альбома лучшей рок-группы Нью-Йорка по данным на 2002 год — а умиляет все равно главным образом то, что стареющий Пол Бэнкс в полумраке чем-то похож на доктора Хауса. Картинка, впрочем, точная: клип изображает ту же великосветскую пресыщенность, которая доминирует в музыке Interpol последние много лет.
Слушать новый альбом Interpol «Maradeur» целиком (хотя лучше не стоит): Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Blood Orange «Chewing Gum»
Нынешнее амплуа изобретательного уроженца Лондона Девонти Хайнса можно было бы описать как Фрэнк Оушен без претензии на концептуализм. Иными словами, Blood Orange — это тоже Rʼn'B, понятый как музыка с огромной степени свободы; при этом песни Хайнса — это все-таки скорее про красивые чувства, чем про игру ума. Дополнительный бонус нового альбома — россыпь именитых и местами неожиданных гостей в диапазоне от Puff Daddy до (как здесь) A$AP Rocky.
Слушать новый альбом Blood Orange «Negro Swan» целиком: Apple Music, Google Play
Сюзанна «Верь мне, наверное»
Интимный плясовой соул в исполнении, возможно, самой интересной с точки зрения вокальной манеры певицы в России на сегодняшний день — тут ее возможности явлены во всей красе. Судя по всему, можно с известной долей уверенности предположить, что этой осенью Сюзанна и аффилированная с ней группа «Мальбэк» окончательно получат возможность называться поп-музыкой не только с точки зрения звука, но и с точки зрения размеров аудитории — и это правильно.
Елена Темникова «Не модные»
А вот случай, когда та самая поп-музыка внимательно следит за новым звуком — и примеряет его на себя. Новый альбом бывшей солистки группы Serebro Елены Темниковой мы уже воспевали; клип на его заглавную песню лишний раз подтверждает все уже сказанное. Не смотрите на лукавое название — это так же модно, как «Гости из будущего» в 1998 году.
Disclosure «Where You Come From»
Короли британских дискотек меняют регистр: на этой неделе Disclosure выпустили сразу пять песен, под которые уместнее пить кофе на произвольной дорогой террасе, чем танцевать. Эта, пожалуй, суше и бодрее других, но вообще ход не очень понятный — такая музыка давно страдает от кризиса перепроизводства, и Disclosure тут только способствуют росту энтропии.
Soft Cell «Northern Lights»
Первая за 15 лет — и одна из последних песен жанрообразующего британского синтипоп-дуэта, который собирается в последний раз воссоединиться для одного торжественного концерта в Лондоне в конце сентября, а затем разбежаться навсегда. Произведение под стать поводу: никакого заигрывания с эпохой; аристократическое порочное диско, каким его придумали Дэвид Болл и Марк Алмонд (и даже голос его если и постарел, то совсем немного).
Current 93 «Bright Dead Star»
Британский мистик Дэвид Тибет, заслуженно любимый российской публикой, бывает грозным, бывает заунывным, а бывает бесконечно трогательным и пронзительным. Эта песня — последний случай: замечательная колдовская колыбельная о свете, тьме, природе, тишине и смерти.
Devotchka «Empty Vessel»
Группа из города Денвер, назвавшая себя «Девочка», не может не трогать сердце россиянина — тем более что играет она оркестрованный рок, который по мере взросления музыкантов становится все менее борзым и все более грациозным. Эта красивая песня — хороший пример.
Слушать новый альбом Devotchka «This Night Falls Forever» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»