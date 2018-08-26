Интимный плясовой соул в исполнении, возможно, самой интересной с точки зрения вокальной манеры певицы в России на сегодняшний день — тут ее возможности явлены во всей красе. Судя по всему, можно с известной долей уверенности предположить, что этой осенью Сюзанна и аффилированная с ней группа «Мальбэк» окончательно получат возможность называться поп-музыкой не только с точки зрения звука, но и с точки зрения размеров аудитории — и это правильно.