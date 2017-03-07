шапито
Если бы люди были резиновыми 3D-модели людей мнут и режут на части. И все это так странно
Аргентинец Эстебан Дьяконо, занимающийся анимационным дизайном, ведет инстаграм со странными гифками: он по-всякому издевается над моделями людей. Например, люди вдруг становятся «резиновыми» или распадаются на куски как нарезанный мармелад. И все это вызывает противоречивые чувства.
Свежая работа Дьяконо. Сначала может показаться, что это человек-улитка. Но нет.
Эта же модель, если ее растягивать в разные стороны. Бр-р-р.
Резиновый Дональд Трамп. Куда же без него.
Человек-мармеладка распадается на куски.
Снова Трамп! И стена.
Лицо и рука.
Неприятно? Не переживайте, эта гифка последняя.