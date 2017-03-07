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шапито

Если бы люди были резиновыми 3D-модели людей мнут и режут на части. И все это так странно

Meduza
15:25, 7 марта 2017

Аргентинец Эстебан Дьяконо, занимающийся анимационным дизайном, ведет инстаграм со странными гифками: он по-всякому издевается над моделями людей. Например, люди вдруг становятся «резиновыми» или распадаются на куски как нарезанный мармелад. И все это вызывает противоречивые чувства.

Свежая работа Дьяконо. Сначала может показаться, что это человек-улитка. Но нет.

/uncomfortable/ A couple happy (?) accidents while doing R&D for a project. #animation #houdini #cgi #maxonc4d #octane

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Эта же модель, если ее растягивать в разные стороны. Бр-р-р.

/Slide/ #maxonc4d #3dmotiongraphics #c4d #cgi #houdini #9gag

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Резиновый Дональд Трамп. Куда же без него.

Человек-мармеладка распадается на куски.

/Jello/ Model from 3Dscanstore.com, physics by Houdini. #maxonc4d #c4d #cgi #houdini #3dmotiongraphics #animation

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Снова Трамп! И стена.

Лицо и рука.

Tomorrow Trump takes oath of office. Wake me up in 4 years. #animation #cgi #c4d #octane #houdini #notaverygoodanimation

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Неприятно? Не переживайте, эта гифка последняя.

Bunch of work here, so just a short one today. #animation #octane #cgi

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