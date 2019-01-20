Джеймс Блейк, The Killers, The Cranberries, Хаски — а также возвращение Beirut и песня про котят «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: Джеймс Блейк вынимает душу из машины, The Killers переживают из-за американской политики, Ариана Гранде перепевает песню из старого мюзикла, Катя Павлова поет про снег — а также бесконечно грустная и мощная прощальная песня Долорес ОʼРиордан. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Джеймс Блейк и Розалия «Barefoot in the Park»
В начале 2010-х британец Джеймс Блейк изменил представление о том, как музыканты могут взаимодействовать с технологиями, сумев найти трепетную душу в сэмплерах и автотюне. К концу десятилетия его статус повысился — его звала делать себе звук Бейонсе, на новом альбоме гостят уважаемые рэперы Трэвис Скотт и Андре 3000, — а методы принципиально не изменились. Это, впрочем, ничем не плохо: Блейк по-прежнему исключительно работает с пространством звука и умеет включить низкие частоты так, чтобы попасть куда-то прямо под сердце. Красивейшая совместная вещь с испанской авант-фламенко певицей Розалией, ставшей одним из открытий 2018 года, — тому примером.
Слушать новый альбом Джеймса Блейка «Assume Form» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
The Killers «Land of the Free»
Патриотическая баллада про проблемы и ценности американского народа — с клипом о стене на границе США и Мексики, снятым режиссером Спайком Ли. Брэндон Флауэрс вообще умеет сочинять гимны, и тут слышно, что ситуация в родной стране его вправду задевает; ко всему прочему, в этой песне очень здорово сделан звук — получился практически госпел.
The Cranberries «All Over Now»
Год назад Долорес ОʼРиордан умерла, захлебнувшись водой в ванной лондонского отеля. Ее группа в это время записывала новый альбом, для которого уже были готовы вокальные партии; музыканты решили его закончить — а потом разбежаться. Песня под названием «Все кончено» — первая весточка оттуда; пронзительный и драматический боевик о прошлом без будущего. И без трагического подтекста эта песня была бы одной из лучших у поздних The Cranberries — а так и вовсе слушать без слез практически невозможно.
Ариана Гранде «7 Rings»
Ариана Гранде продолжает поход за званием главной поп-звезды 2019 года — на сей раз в ход пошла великая мелодия из мюзикла «Звуки музыки» и гламурный рэп-феминизм, который в ходу у девушек вроде Ники Минаж и Princess Nokia (последняя уже даже предъявила Гранде за плагиат). Сочетание интересное — и понятно, что песня отправится прямиком в плейлист студенческих вечеринок по всему миру.
Хаски и Джимбо «Топь»
Злой и жесткий социальный рэп, который можно включать после протестных митингов (если бы их разрешали): Джимбо читает про «страну силовиков, оков и кабаков», Хаски, который здесь, кажется, впрямую реагирует на историю со своим арестом в Краснодаре, рифмует минтай с Кейптауном, а клитор — с Гитлером.
«Обе две» «Снег»
Мягкая и поэтичная песня про людей в снегу, где главное — бит, разбегающееся по ушам фортепиано и текст с красивой историей возникновения, рассказанной Катей Павловой в своем инстаграме. Зима в Москве в этом году и правда какая-то вдохновляющая — на этой неделе вышло сразу две хороших сезонных песни; вторая — метафизическая «Зима» Лизы Громовой.
Шерон Ван Эттен «No Oneʼs Easy to Love»
Прошлогодний успех певицы Митски, кажется, проложил дорогу умным сочинительницам с гитарами. Уроженка американского города Бельвилля Шерон Ван Эттен уже больше десяти лет сочиняет и выпускает свою музыку — тягучий и вдумчивый инди-рок про любовь и прочие неприятности; песни, в которых есть какая-то убедительная взрослая чувственность. Ее новый альбом — возможно, лучший; свою роль, вероятно, сыграл продюсер Джон Конглтон, работавший с St. Vincent, The Decemberists, Spoon и кем только не.
Слушать новый альбом Шерон Ван Эттен «Remind Me Tomorrow» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
The Drums «Body Chemistry»
Есть на свете группы, которые всю дорогу сочиняют одну и ту же песню, — но это совершенно не смущает, потому что песня исправно получается хорошей. The Drums — из таких: первый сингл с их нового альбома (с архитектурным названием «Брутализм») — это снова летучий исповедальный инди-рок, смысл которого можно кратко передать хрестоматийными строчками «дано мне тело, что мне делать с ним — таким единым и таким моим». На русском языке похожий — с точки зрения музыки — жанр исследует новая группа лидера Motorama Влада Паршина «ТЭЦ», на этой неделе у нее вышел симпатичный мини-альбом.
Beirut «Landslide»
Красивое возвращение Зака Кондона — человека из штата Нью-Мексико, который привнес в американскую музыку конца 2000-х славянскую распевность и душевность и тем особенно полюбился постсоветским слушателям. В последние годы у музыканта не все ладилось в жизни — но судя по новой песне, дела пошли на поправку: здесь слышится то самое умение удивляться красоте окружающей жизни и дел рук своих, за которое и стоит любить Beirut. И клип про нелепого рыцаря смешной.
«4 позиции Бруно» «Топить котят»
Возможно, главная группа российского андеграунда в XXI веке продолжает действовать без предупреждения и без сочувствия: новый альбом екатеринбуржского дуэта — это подпольное техно и драм-н-бэйс, упакованные в песни самого немилосердного содержания. В связи с «4 позициями Бруно» часто принято поминать Мамлеева — вот и здесь это будет уместно; детям этот нездорово бодрый рассказ человека, идущего, как и следует из названия, топить котят, следует ставить с большой осторожностью.
Слушать новый альбом «4 позиций Бруно» «Веселые старты» целиком: Bandcamp, ВК