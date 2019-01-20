The Drums «Body Chemistry»

Есть на свете группы, которые всю дорогу сочиняют одну и ту же песню, — но это совершенно не смущает, потому что песня исправно получается хорошей. The Drums — из таких: первый сингл с их нового альбома (с архитектурным названием «Брутализм») — это снова летучий исповедальный инди-рок, смысл которого можно кратко передать хрестоматийными строчками «дано мне тело, что мне делать с ним — таким единым и таким моим». На русском языке похожий — с точки зрения музыки — жанр исследует новая группа лидера Motorama Влада Паршина «ТЭЦ», на этой неделе у нее вышел симпатичный мини-альбом.