шапито
Джек Уайт, Дипло, Дельфин, Онука — а также музыка, которую вы без нас не услышите «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этом выпуске — Джек Уайт с рок-н-роллом, Дипло с танцами, «СБПЧ» с поп-хитом, самый противоречивый молодой рэпер планеты, а также несколько потайных сокровищ. Подписывайтесь на обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Джек Уайт «Ice Station Zebra»
Бывший лидер The White Stripes подтверждает репутацию человека, который в 2018 году умеет делать музыку рок живой и броской. В этой песне, пожалуй, даже слишком много театрализованного мельтешения — но общий дух суетливого зрелища, царящий на новом альбоме Уайта, она отражает точно.
Слушать новый альбом Джека Уайта «Boarding House Reach» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Дельфин «713»
Самая цепкая вещь с самого злободневного альбома в карьере Дельфина: исповедь военного пилота, сбрасывающего бомбы на мирных жителей, в которой богобоязнь становится синонимом богоборчества. Сам Андрей Лысиков называет эту песню «юмористической» — но юмор тут чернее, чем ночи на Днепре.
Слушать новый альбом Дельфина «442» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Дипло «Wish (feat. Trippie Redd)»
Главный танцевальный продюсер мира продолжает бесперебойно поставлять песни, под которые люди будут прожигать летние вечера. Карибские мотивы, расслабленный речитатив, общая беззаботная бодрость: как пел Егор Летов, и это — оптимизм.
Слушать новый мини-альбом Дипло «California» целиком: Apple Music, Google Play
«Самое большое простое число» «Провал»
И это — тоже оптимизм: с присоединением к «СБПЧ» певицы и актрисы Жени Борзых группа Кирилла Иванова начала сочинять полноценные поп-шлягеры, чему мы только рады. Задорная вещь про неслучившееся счастье, припев которой невозможно выкинуть из головы.
Онука «Animal»
Определения вроде «местная группа, которая звучит, как западная», к счастью, давно перестали быть расхожим комплиментом, но в случае с киевлянкой Онукой они уместны. Ната Жижченко и ее группа делают танцевальный поп с подковыркой, пользуясь всеми наработками лондонских и нью-йоркских музыкантов, но не забывая о родных мотивах и инструментах. Получается и вашим, и нашим.
Слушать новый альбом Онуки «Mozaika» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
XXXTentacion «SAD!»
Человек из Флориды с непроизносимым псевдонимом, Джасе Онфрой — едва ли не самый противоречивый из молодых рэп-героев: с одной стороны, очевидный талант, успехи в чартах и влияние в том числе на российскую новую школу; с другой, сомнительная биография с отсидкой за незаконное владение оружием и серьезной перспективой загреметь в тюрьму за избиение беременной подруги (сейчас музыкант под домашним арестом, но приговор по его делу еще не вынесен). Ключевое умение Онфроя — совместить депрессивный суицидальный лиризм с четким грувом и сердечной мелодией; в этой песне, как будто названной в честь твиттера Дональда Трампа, оно хорошо слышно.
Слушать новый альбом XXXTentacion «?» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Гречка «Твои руки»
Новейшая песня новейшей молодой российской рок-звезды Анастасии Ивановой — веское доказательство, что шум вокруг нее не на пустом месте: романтический боевик под одну акустическую гитару, спетый с очень взрослым надрывом; самое важное здесь — интонация и этот бесконечно точный финальный стон «пустота рассыпалась по мне».
The Ex «Soon All Cities»
Открывающий номер первой за много лет новой пластинки замечательной голландской авант-рок-группы. Прыгучая песня про бегство, где есть и африканские мотивы, и энергия, и ум; нечто среднее между «Аукцыоном» и группой Battles — кстати, The Ex старше и тех, и других, но по музыке этого совершенно не скажешь.
Слушать новый альбом The Ex «27 Passports» целиком: Bandcamp
Peter Kernel «The Secret of Happiness»
На этой неделе было не так много достойных новинок, поэтому в заключение — две грандиозные записи, вышедшие чуть раньше в марте. Peter Kernel — трансатлантический дуэт канадки и швейцарца (живут музыканты, впрочем, в Швейцарии), крайне изобретательно играющий пронзительный и по-хорошему эпический инди-рок. Обратите внимание, как барабаны держат драму в этой песне; ну и вообще — умением неожиданно обойтись с очень привычными инструментарием Peter Kernel чем-то похожи на замечательных британок Electrelane (если не слышали, тоже советуем). А еще у них на обложке альбома очень милая собака.
Слушать новый альбом Peter Kernel «The Size of the Night» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Анна фон Хауссвольфф «The Mysterious Vanishing of Electra»
И еще одна жемчужина. Жанр, в котором записывается гетеборгская певица Анна фон Хауссвольфф, проще всего обозначить как рок-опера — если избавить этот термин от негативных коннотаций. Это сложносочиненная, зрелищная и в чем-то мистическая музыка, в которой, как в названии этой песни, много уместной мифологии и, как в фамилии ее автора, много загадочного аристократизма.
Слушать новый альбом Анны фон Хауссвольфф «Dead Magic»: Google Play, Bandcamp, YouTube