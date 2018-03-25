Человек из Флориды с непроизносимым псевдонимом, Джасе Онфрой — едва ли не самый противоречивый из молодых рэп-героев: с одной стороны, очевидный талант, успехи в чартах и влияние в том числе на российскую новую школу; с другой, сомнительная биография с отсидкой за незаконное владение оружием и серьезной перспективой загреметь в тюрьму за избиение беременной подруги (сейчас музыкант под домашним арестом, но приговор по его делу еще не вынесен). Ключевое умение Онфроя — совместить депрессивный суицидальный лиризм с четким грувом и сердечной мелодией; в этой песне, как будто названной в честь твиттера Дональда Трампа, оно хорошо слышно.