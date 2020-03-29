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Дуа Липа, Матранг, Pearl Jam, Боб Дилан и (к сожалению) Pharaoh «Медуза» выбрала 10 главных песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: вероятно, главная поп-пластинка года от Дуа Липы, отличная новая группа Sorry, внезапный многословный Боб Дилан и рэп, который лучше было не выпускать. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»! Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!

Дуа Липа «Break My Heart»

Липе не повезло. Она недосягаемая поп-королева сезона, но ее альбом не подходит для карантина. Он сделан, чтобы под него танцевали стадионы.

Слушать альбом «Future Nostalgia» целиком: все платформы

Матранг «Молодость»

Алан Хадзарагов, как истинный новатор, замахнулся на концептуальный альбом — притчу о самом себе. Вышло слегка наивно, но не без своих вершин.

Слушать альбом «Три» целиком: все платформы

Sorry «Right Round The Clock»

Статный и вальяжный, по-хорошему старомодный, но хитроватый рок от молодых лондонцев. Пока что самый впечатляющий и убедительный дебют года.

Слушать альбом «925» целиком: все платформы

«Сансара» и «О! Марго» «Все хотят обниматься»

Девиз весны 2020-го.

Песня с комментарием от автора

Джейкоб Кольер «In My Bones»

Яркая, насыщенная и сумасбродная пьеса от английского мультиинструменталиста — в духе фанковых поделок Принса и ранних клипов Питера Гэбриела.

Pearl Jam «Who Ever Said»

Классики гранжа мощны и безупречны, как и 30 лет назад. От такого постоянства то пробирает восторженная дрожь, то сводит скулы от скуки.

Слушать альбом «Gigaton» целиком: все платформы

Tesla Boy «Проспект»

Антон Севидов кардинально меняет имидж и стиль. Теперь он поет в сериале «Содержанки», а свой первый русскоязычный альбом назвал «Андропов».

Боб Дилан «Murder Most Foul»

Никто:

Абсолютно никто:

Боб Дилан: 17 минут подряд поет об убийстве Джона Кеннеди

Кроме шуток, монументальная работа для американской культуры!

Brazzaville «Dasha»

У Дэвида Брауна есть немало песен о России, где его преданно любят еще с нулевых. Вот очередная — про девушку Дашу, расставание и «Сапсан».

Слушать альбом «Sheilaʼs Dream» целиком: все платформы

Pharaoh «Ночь пятницы»

Модный артист выпускает ерунду — такое бывает. А индустрия все равно втюхивает его всюду, заставляя послушать. Просто бизнес, но это стыдно.

Альбом «Правило» целиком доступен здесь, но мы вас предупреждали

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Александр Филимонов