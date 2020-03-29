Дуа Липа, Матранг, Pearl Jam, Боб Дилан и (к сожалению) Pharaoh «Медуза» выбрала 10 главных песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: вероятно, главная поп-пластинка года от Дуа Липы, отличная новая группа Sorry, внезапный многословный Боб Дилан и рэп, который лучше было не выпускать. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»! Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!
Дуа Липа «Break My Heart»
Липе не повезло. Она недосягаемая поп-королева сезона, но ее альбом не подходит для карантина. Он сделан, чтобы под него танцевали стадионы.
Слушать альбом «Future Nostalgia» целиком: все платформы
Матранг «Молодость»
Алан Хадзарагов, как истинный новатор, замахнулся на концептуальный альбом — притчу о самом себе. Вышло слегка наивно, но не без своих вершин.
Слушать альбом «Три» целиком: все платформы
Sorry «Right Round The Clock»
Статный и вальяжный, по-хорошему старомодный, но хитроватый рок от молодых лондонцев. Пока что самый впечатляющий и убедительный дебют года.
Слушать альбом «925» целиком: все платформы
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Девиз весны 2020-го.
Джейкоб Кольер «In My Bones»
Яркая, насыщенная и сумасбродная пьеса от английского мультиинструменталиста — в духе фанковых поделок Принса и ранних клипов Питера Гэбриела.
Pearl Jam «Who Ever Said»
Классики гранжа мощны и безупречны, как и 30 лет назад. От такого постоянства то пробирает восторженная дрожь, то сводит скулы от скуки.
Слушать альбом «Gigaton» целиком: все платформы
Tesla Boy «Проспект»
Антон Севидов кардинально меняет имидж и стиль. Теперь он поет в сериале «Содержанки», а свой первый русскоязычный альбом назвал «Андропов».
Боб Дилан «Murder Most Foul»
Никто:
Абсолютно никто:
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Кроме шуток, монументальная работа для американской культуры!
Brazzaville «Dasha»
У Дэвида Брауна есть немало песен о России, где его преданно любят еще с нулевых. Вот очередная — про девушку Дашу, расставание и «Сапсан».
Слушать альбом «Sheilaʼs Dream» целиком: все платформы
Pharaoh «Ночь пятницы»
Модный артист выпускает ерунду — такое бывает. А индустрия все равно втюхивает его всюду, заставляя послушать. Просто бизнес, но это стыдно.
Альбом «Правило» целиком доступен здесь, но мы вас предупреждали