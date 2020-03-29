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Дуа Липа, Матранг, Pearl Jam, Боб Дилан и (к сожалению) Pharaoh «Медуза» выбрала 10 главных песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них в ультракоротком формате. В этом выпуске: вероятно, главная поп-пластинка года от Дуа Липы, отличная новая группа Sorry, внезапный многословный Боб Дилан и рэп, который лучше было не выпускать. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»! Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!