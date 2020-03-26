«Все хотят обниматься» «Сансара» и «О! Марго» поют о том, чего всем так не хватает на карантине. Премьера на «Медузе»

Слава Новиков / «Сансара»

Группа «Сансара» выпускает сингл «Все хотят обниматься» — легкий весенний хит, как никогда рифмующийся с текущей новостной повесткой. Это первый релиз нового лейбла «Непокой» и первый дуэт лидера группы Александра Гагарина со своей старшей дочерью Марго. «Медуза» представляет премьеру лирик-видео на песню с комментарием автора.

Сансара, О! МАРГО — Все хотят обниматься (lyric video) sansaraTV

Александр Гагарин:

«Все хотят обниматься» — нечаянная радость, пришедшая в голову еще в конце прошлого года. Мы вообще-то обсуждали с нашим музыкантом Сашей Бганцевым некоторые психологические аспекты отношений. И из винного дружеского диспута о тактильности появилась песня, которая получила в эти дни новые смыслы в связи с известными событиями. У меня нет объяснений на этот счет, но субъективно такая ситуация лишь подтверждение того, что песня удалась.

«Сансара» всегда «страдала» от невозможности волшебным образом привести на свои концерты всех-всех-всех. Ведь именно на концертах большинство людей проникались нами — даже те, кто слышали нас впервые. Мы — абсолютно концертная группа и записываться более менее научились совсем недавно. Сейчас, когда мы все ушли в онлайн, у многих появляется ощущение, что аудитория расширяется. Индустрия спешно ищет новые варианты, показывает виртуальные студийные концерты. Прелесть ситуации несомненна в те моменты, когда артист выходит в прямой эфир со своей кухни, балкона, подпевает своему коту и так далее. Артист показывает вам — я такой же как вы. Но на этом аттракцион заканчивается. Все же ничто не сравнится с живыми концертами. Как оказалось, «Все хотят обниматься» еще и про это.

Несмотря на кажущуюся простоту песни, над ней поработали большое количество людей. Макс Кирнос из Екатеринбурга сходу дал гитарной демке новую канву, Руслан Тагиров (Octopus studio) писал синтезаторы, продолжили с Колей Лобановым (Gentle Music) в Москве. Ну и музыканты группы, конечно, участвовали. Отдельного внимания заслуживает наша работа с Сашей Богатовым, иллюстратором из Екатеринбурга, над обложкой сингла и lyric video. Для меня это всегда важно и интересно.

Марго — моя дочь. Сейчас ей 18. Этой весной у нее стартует собственный музыкальный проект «О! Марго». Мне кажется, что я к этому не причастен, но, наверное, я себя обманываю. Тем не менее, точно знаю, что «О! Марго» — ее искреннее желание. Она с головой в процессе и занимается всем с большой самоотдачей. Я крайне редко вникаю в ее творческий процесс. «Все хотят обниматься» мы впервые вместе спели под гитару для инстаграма перед Новым годом, поздравили подписчиков и решили, что записать фит будет отличной идеей.

Все хотят обниматься. Не бойтесь в этом признаться и, пожалуйста, будьте здоровы!