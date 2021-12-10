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Для геймеров Новый год наступил чуть раньше: на церемонии The Game Awards показали с десяток игр, которые хочется прямо сейчас Там и «Звездные войны», и Alan Wake 2, и стратегия по «Дюне»

Источник: Meduza

В Лос-Анджелесе прошла церемония The Game Awards 2021. В непрофильных СМИ ее обычно называют игровым «Оскаром», что, конечно, не совсем так. Помимо награждения игр всех возможных жанров тут еще и анонсируют новинки. Главной игрой года стала замечательное приключение на двоих It Takes Two. О ней мы и сами чуть позже расскажем в подборке лучших игр 2021 года. А пока сосредоточимся на трейлерах и анонсах, которые нас сильнее всего впечатлили. Приготовьтесь: вас ждет колбаса из роликов. Зато вы точно найдете что-то для себя!

Новая игра по «Звездным войнам» от авторов Detroit: Become Human. События разворачиваются за сотни лет до трилогии приквелов

Star Wars

Анонс, который, прямо скажем, давно напрашивался: трейлер стратегии по «Дюне» 🖤

Funcom

Долгожданный анонс сиквела Alan Wake — жутковатой игры про писателя, столкнувшегося с необъяснимым. Для фанатов Стивена Кинга

Remedy Entertainment

Игра по мотивам захваленного (более чем заслуженно) научно-фантастического сериала «Пространство». Еще и от Telltale

IGN

Продолжение одной из самых драматичных и эмоциональных игр 2017 года — Hellblade: Senuaʼs Sacrifice

Xbox

Анонс игры про «Чудо-женщину». Разработкой заняты создатели дилогии Middle-earth (а больше ничего неизвестно)

Warner Bros. Games

И снова супергерои — первый геймплейный трейлер «Отряда самоубийц». Герои пытаются расправиться со злым Флэшем

Suicide Squad: Kill The Justice League

Трейлер одного из ключевых эксклюзивов консолей PlayStation. Сиквел, который во всем выглядит красивее и роскошнее прошлой части

IGN

Из неожиданного: интерактивный сериал по мотивам «Звездного пути»

Dramatic Labs

Трейлер долгожданной игры про Голлума. Выглядит почти как бюджетный «Сплит»!

Daedalic Entertainment

Among Us переезжает в виртуальную реальность. Цукерберг такой: мета, мета, мета!

Oculus

Новая часть Homeworld — одной из лучших космических стратегий в реальном времени

Gearbox

Продолжение истории сирот, путешествующих по зачумленному Средневековью

Xbox

Красивый сюжетный трейлер Elden Ring — одной из самых ожидаемых игр 2022 года

BANDAI NAMCO Europe

Ни слова более: самый ожидаемый анонс для фанатов Warhammer 40K. Продолжение истории о космическом пехотинце — капитане Тите

Focus Entertainment

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