Для геймеров Новый год наступил чуть раньше: на церемонии The Game Awards показали с десяток игр, которые хочется прямо сейчас Там и «Звездные войны», и Alan Wake 2, и стратегия по «Дюне»

В Лос-Анджелесе прошла церемония The Game Awards 2021. В непрофильных СМИ ее обычно называют игровым «Оскаром», что, конечно, не совсем так. Помимо награждения игр всех возможных жанров тут еще и анонсируют новинки. Главной игрой года стала замечательное приключение на двоих It Takes Two. О ней мы и сами чуть позже расскажем в подборке лучших игр 2021 года. А пока сосредоточимся на трейлерах и анонсах, которые нас сильнее всего впечатлили. Приготовьтесь: вас ждет колбаса из роликов. Зато вы точно найдете что-то для себя!